Neue Bude für Kult-Imbiss: Hans Wurst jetzt in neuem Look

Kassel. Nicht nur die Rothenditmolder schielen im Vorbeigehen neugierig auf die Baustelle an der Ecke Engelhardstraße/Wolfhager Straße in Kassel. Der Kultimbiss Hans Wurst hat jetzt einen neuen Look.

Autofahrer recken den Daumen nach oben. Kaum jemand, dem der Kultimbiss kein Begriff ist. Die unverkennbare Pommestüten-Statue, die seit vielen Jahren vor der Bude steht, ist allerdings verschwunden. Denn Hans Wurst hat ein neues Gewand bekommen – und viele Bewohner des Stadtteils halfen tatkräftig mit.

Ein ungewohnter Anblick hatte in den vergangenen Wochen für Aufregung in Rothenditmold gesorgt. Der eigentliche Treffpunkt des Stadtteils – plötzlich wie vom Erdboden verschluckt. Fragende Blicke, sorgenvolle Gesichter: Kaum jemand hatte mitbekommen, dass ein Kran die alte Imbissbude eines Morgens auf einen Lastwagen geladen hatte. Auch wenn am Bauzaun ein Schild informierte, dass der Imbiss wegen Umbau geschlossen ist, hatten doch einige Sorge, dass sie in Zukunft auf ihre Berliner Currywurst verzichten müssen.

Im Aufbau: Die neue Bude ist größer und hat eine Fußbodenheizung.

Über ein Jahr Planung liegt hinter Besitzer Benjamin Becker. „Ich wollte schon ein bisschen was Besonderes, aber vor allem auch eine Verbesserung für mich“, sagt er. Denn täglich steht Becker über zehn Stunden hinter dem Verkaufstresen und das bei jedem Wetter. Eine Sanierung der alten Bude sei nicht mehr möglich gewesen, sagt er. Die sei einfach in die Jahre gekommen. Im Winter habe er sich im Zwiebellook einkleiden müssen, um nicht zu frieren.

Damit ist jetzt Schluss: Denn die neue Imbissbude ist nicht nur deutlich größer, sie hat auch eine Fußbodenheizung. Viele hätten Angst, dass es im Winter in Imbissbuden kalt sei, sagt Becker. Das sei zwar nicht so, aber auch die müssen sich jetzt keine Sorgen mehr machen. Auch neu ist das Pommesfenster. Nutzen sollen den Straßenverkauf vor allem viele Schüler, die von der gegenüberliegenden Valentin-Traudt-Schule herüberkommen. „Ich wollte damit den Verkauf in der Mittagszeit ein bisschen entzerren“, sagt Becker. Wer nur etwas holen möchte, muss nicht extra reinkommen, sondern kann am Fenster bestellen.

„Eigentlich wollte ich vom Umbau kein großes Aufheben machen“, sagt Becker, der das Fleischerhandwerk gelernt hat. Dass so viele vorbeikommen und fragen, davon ist der 39-Jährige, der den Imbiss 2016 vom Ehepaar Nebeling übernommen hatte, selbst ein bisschen überrascht.

Sorgen machen, dass sich aber noch mehr verändert hat, müssen sich die Kunden nicht. Die Preise bleiben wie bisher. Jetzt gibt es also keine fragenden Blicke an der Wolfhager Straße, sondern nur noch die gewohnte Frage: Zwiebeln, Mayo oder scharf?

Hintergrund: Berliner Currywurst

Currywurst zählt zu den typisch deutschen Gerichten. Eine Brat- oder Brühwurst wird ganz oder geschnitten mit Tomatensoße und Currypulver serviert. Jährlich werden in Deutschland bis zu 800 Millionen Currywürste verzehrt.

Erfunden haben soll die Currywurst die Berliner Gastronomin Herta Heuwer 1949. Nach eigener Aussage habe sie einfach aus Langeweile Tomatenmark und Gewürze zusammengerührt. Ihren Imbiss nannte Heuwer folglich auch: „1. Currywurst Braterei der Welt“.

Bei den heutigen Berliner Currywurst gibt es zwei grundlegende Varianten: mit und ohne Darm. Beide Varianten werden im Ganzen gebraten – vielfach in einer Art Wanne, in der sie zur Hälfte mit Fett bedeckt sind.

Laut der Berliner Auffassung muss die Currywurst eine feine, nicht gepökelte und geräucherte Brühwurst aus Rind- und Schweinefleisch sein. Als Berliner Original wird die Currywurst ohne Pelle bezeichnet. Traditionelle Beilagen sind Brötchen und scharfe Zwiebeln.

