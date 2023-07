An Kassel kommt kein Güterzug vorbei

Von: Claudia Feser

Teilen

Zug um Zug: Am DB-Cargo-Standort in Kassel werden Güterwaggons neu verteilt und aufs richtige Gleis gesetzt. © Claudia Feser

Der Rangierbahnhof von DB Cargo in Kassel-Rothenditmold ist so groß wie 56 Fußballfelder und ein Drehkreuz, das von fast allen Güterzügen auf der Fahrt durch Deutschland angesteuert wird.

Kassel – Die Redensart „Da versteht man nur Bahnhof“ könnte glatt mit dem Rangierbahnhof in Kassel zusammenhängen. Denn wer zum ersten Mal auf dem Gelände der DB Cargo im Stadtteil Rothenditmold zu Besuch ist, versteht erst mal nur Bahnhof. Die Mitarbeiter des Rangierbahnhofs, der streng genommen eine Zugbildungsanlage ist, sprechen von RBs und WMs, von Bergmeistern und abgedrückten Wagen.

Der Besucher erfährt aber auch, dass der Standort Kassel quasi das Drehkreuz für Güterzüge ist: Mitten in Deutschland gelegen, fahren nahezu alle Güterzüge durch den Kasseler Rangierbahnhof, der ja eigentlich eine Zugbildungsanlage ist. „An uns kommt keiner vorbei“, sagt Standortleiterin Claudia Krüger. Alle Wagen müssen über einen der beiden Berge der Anlage, den Ost- und den Westberg. Diese wurden angelegt, als der Rangierbahnhof 1872 gegründet wurde. also vor 151 Jahren.

Sie lernt das Lok-Fahren: Barbara Pawnuk ist Bürokauffrau und schult nun zur Lokführerin um. © Feser, Claudia

Am Standort wird im Schichtbetrieb gearbeitet, meistens nachts. „Unser Hauptgeschäft passiert dann, wenn die Schienen frei sind“, sagt Standortleiterin Krüger. Da der Güterverkehr die Schienen mit dem Personenverkehr nutzt, fährt DB Cargo auch auf Schnellfahrstrecken. „Wir wollen pünktlich und zuverlässig liefern, und es gibt nichts Schlimmeres als stehende Züge.“

Zunächst müssen die Güter bei den Kunden eingesammelt werden. Hierzu fahren die Lokführer mit einer Rangierlok zu den Kunden mit eigenem Gleisanschluss. Dort holen sie die Waren in Güterwaggons ab und bilden einen Übergabezug, den sie dann wieder mit nach Kassel nehmen. Ihr Gebiet ist übrigens fast so groß wie der Bereich des Regierungspräsidiums Kassel. Und die Kunden ohne eigenen Gleisanschluss verfrachten ihre Güter in Container, die per Lkw zu einem der beiden Containerterminals des Standorts gefahren werden: nach Waldau oder Beiseförth bei Melsungen. Diese Güterverkehrszentren sind die Schnittstellen von der Straße zur Schiene. Am Rangierbahnhof Kassel werden Züge zerlegt und neue Züge gebildet: Die Bergmeister prüfen die Ziele der einzelnen Güterwaggons und sortieren sie neu in die jeweilige Fahrtrichtung. Dazu schiebt eine Rangierlok – zum Beispiel eine Gravita Baureihe 265 – die langen Ketten voller Güterwaggons auf einen der beiden Berge. Ein Rangierbegleiter entkoppelt die einzelnen Wagen, die dann selbstständig den Berg hinunter rollen, direkt über die gestellten Weichen auf das richtige Gleis.

453 Beschäftigte gehören zum DB-Cargo-Standort Kassel, der intern auch Herkulesstandort genannt wird. Vielleicht auch, weil der Herkules vom Rangierbahnhof aus immer in Sichtweite ist. Zum Herkulesstandort zählen auch die Außenstelle Bettenhausen und Wabern (Schwalm-Eder-Kreis) sowie Stadtallendorf (Landkreis Marburg-Biedenkopf), Heringen und Bebra (beide Landkreis Hersfeld-Rotenburg) sowie Neuhof (Landkreis Fulda).

Übrigens: Wer den Rangierbahnhof besucht hat, versteht nicht mehr nur Bahnhof, sondern weiß, dass RBs Rangierbegleiter und WMs Wagenmeister sind, dass Bergmeister eine andere Bezeichnung für Rangiermeister ist und abgedrückte Wagen die Waggons sind, die ein RB entkoppelt hat, damit sie den West- oder Ostberg runterrollen können.