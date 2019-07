Bunkerumbau: Wohnen in der Festung in Kassel-Rothenditmold

Im Zweiten Weltkrieg waren sie ein Zufluchtsort. Nachdem sie jahrzehntelang verwaist waren, kehrt Leben in Kassels Bunker.

In den festungsartigen Hochbunker am Marienkrankenhaus sollen in ein paar Jahren 60 Mietparteien einziehen. So sehen jedenfalls die Pläne der Investoren aus, die den Bunker von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) gekauft haben. Als Architekten und Planer fungiert das Kasseler Büro Groger Grund Schmidt (GGS), das auch den Hochbunker an der Gräfestraße für Wohnzwecke hergerichtet hat. Das neue Projekt ist aber drei bis vier Mal so groß wie das an der Gräfestraße.

Wer sich in dem Betongiganten mit über 4700 Quadratmetern Nutzfläche umschaut, der braucht noch etwas Fantasie, um sich hier ein adäquates Wohnumfeld vorzustellen. Aber die Vorzüge des größten Kasseler Hochbunkers, der ab 1941 für 4000 Schutzsuchende gebaut wurde, liegen auf der Hand. Durch seine Hanglage am Rothenberg gibt es einen unverbaubaren Blick auf den Herkules. Deshalb ist zu der nach Südwesten ausgerichteten Talseite der Anbau von Balkonen geplant.

+ © Christian Hedler

Überhaupt sollen sich die Wohnungen in diese Richtung orientieren. Denn ein großer Teil des u-förmigen Gebäudes steht im Hang und hat deshalb kein Tageslicht. Um hier für Licht zu sorgen, wird dieser Teil abgebrochen. An seiner Stelle wird ein Innenhof entstehen.

Mit Investitionskosten von 20 Millionen Euro wird aktuell kalkuliert. Der zugewachsene Hang unterhalb des Bauwerks soll parkähnlich gestaltet werden. Die Zufahrt soll nicht vom Marienkrankenhaus erfolgen, sondern von der Vellmarer Straße.

+ © Christian Hedler

Noch ist das Büro Groger Grund Schmidt in der Finanzierungsphase. Es ist noch unklar, ob wegen des Bauvolumens noch weitere Investoren ins Boot geholt werden sollen.

„Solche Projekte funktionieren nur, weil die Mieten in Kassel gestiegen sind. Vor einigen Jahren wäre so etwas noch nicht denkbar gewesen“, sagte Joachim Groger von GGS-Architekten bei einer ersten Vorstellung der Pläne. Geplant sind aber keinesfalls Luxuswohnungen zu horenden Mieten.

Groger hob hervor, dass sich der Stadtteil Rothenditmold – etwa durch das Engagement der Heilhaus-Siedlung – zuletzt gut entwickelt habe. Er geht davon aus, dass es aber noch einige Jahre dauern werde, bis er sich bei den Kasselern als attraktiver Wohnort etabliert habe.

+ © Grafik HNA

Aktuell wird der Hochbunker noch als Lager für das Stadtmuseum genutzt. Wann genau der Umbau starten kann, ist noch unklar.

Für alle Kasseler Hochbunker gibt es inzwischen Käufer

Neben dem Bunker am Marienkrankenhaus gibt es fünf weitere Hochbunker in der Stadt, für die die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) inzwischen Käufer gefunden hat. Wir stellen die Bunker kurz vor.