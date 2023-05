Drei Brücken: Wolfhager Straße in Kassel wird komplett gesperrt

Von: Kathrin Meyer

Teilen

Großbaustelle in Kassel: In den Sommerferien steht die Vollsperrung der Wolfhager Straße an. © Pia Malmus

Autos und Radfahrer können den Bereich von Montagabend bis Mittwochmorgen nicht passieren. Auch für Fußgänger gilt am Dienstag die Sperrung.

Rothenditmold – An der Brückenbaustelle der Deutschen Bahn in der Wolfhager Straße, Höhe Drei Brücken, müssen mehrere lange Stahlträger über die Straße eingehoben und montiert werden. Aus diesem Grund muss die Wolfhager Straße zwischen Zentgrafenstraße und Angersbachstraße in der Zeit von Montag, 22. Mai, 20 Uhr, bis Mittwoch, 24. Mai, 5 Uhr, in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden. Das Ganze ist ein Vorgeschmack auf die Sommermonate. Anfang der Sommerferien muss der Bereich nämlich für mehrere Wochen voll gesperrt werden.

Der Gewerbepark Angersbach (Angersbachstraße) bleibt aus Richtung Rothenditmold weiterhin über Wolfhager Straße und Philippistraße erreichbar, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Auch für Fußgänger bestehen erhebliche Einschränkungen. Aus Sicherheitsgründen muss für den Aufbau von Baugeräten und wegen des Einhubs von Stahlträgern der Durchgang unter den Drei Brücken am Dienstag, 23. Mai, in der Zeit von 5 bis ca. 22 Uhr auch für den Fußgänger gesperrt werden. Für diesen Zeitraum richtet die Deutschen Bahn ein Anrufsammeltaxi ein, das Fußgänger kostenlos und ohne Zwischenhalt auf die andere Seite der Sperrung bringt. Eine vorherige Anmeldung ist bis 15 Minuten vor Abfahrt (mit Mobilitätshilfen/Kinderwagen 30 Minuten vor Abfahrt) unter der Telefonnummer 05 61/8 10 23 81 erforderlich.

Auch Busse fahren während der Arbeiten abweichend. Die Buslinie 10 endet daher aus Richtung Innenstadt kommend an der Haltestelle „Drei Brücken“, teilt die KVG mit. Die Fahrzeuge der Linie wenden dort und fahren zurück Richtung Innenstadt. Von Harleshausen kommend fahren die Busse der Linie 10 ab der Haltestelle „Frasenweg“ über die Haltestelle „Bardelebenstraße“ Richtung Haltestelle „Teichstraße“. Dort wenden sie und verkehren über die Haltestelle „Harleshäusers Straße“ zurück in Richtung „Frasenweg“. Da der Abschnitt auch für Fußgänger voll gesperrt ist, werden die Haltestellen „Frasenweg“ und „Drei Brücken“ mit Taxis und Minicars über die Breitscheidstraße verbunden.

Von der Sperrung ist auch die Buslinie 12 betroffen. Sie verkehrt nicht wie gewohnt über „Teichstraße“, Frasenweg“ und „Drei Brücken“, sondern wird über die Haltestellen „Breitscheidstraße“, Achenbachstraße“, „Jugendherberge“ zur „Döllbachaue“ umgeleitet. (Kathrin Meyer)