Bombensprengung: Ärztlicher Direktor spricht über die Verlegung der Patienten am Marienkrankenhaus

Von: Kathrin Meyer

Am Morgen der Evakuierung vor dem Marienkrankenhaus: Thomas Lüsebrink (Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Klinik für Anästhesie am Marienkrankenhaus) und Pflegedirektor Peter Wieddekind. © Pia Malmus

Für die Mitarbeiter des Marienkrankenhauses war der Fund der Weltkriegsbombe im Stadtteil Rothenditmold eine besondere Herausforderung. Viele hatten einen sehr langen Arbeitstag.

Kassel – Für die Mitarbeiter des Marienkrankenhauses war der Fund der Weltkriegsbombe in der vergangenen Woche im Stadtteil Rothenditmold eine besondere Herausforderung. „Vor allem, als noch nicht klar war, ob womöglich das gesamte Krankenhaus evakuiert werden muss, war die Anspannung groß“, sagt Thomas Lüsebrink, Ärztlicher Direktor des Marienkrankenhauses.

Zum Glück habe sich dann im Laufe des Donnerstags noch geklärt, dass es ausreiche, die Patienten innerhalb des Gebäudes zu verlegen. Sie wurden in Bereiche gebracht, die sich im sogenannten „Sprengschatten“ befinden. „Das ist einer der vielen Begriffe, die ich am Donnerstag neu gelernt habe“, sagt der Chefarzt der Klinik für Anästhesie. Lüsebrink ist seit 2020 am Marienkrankenhaus, zuvor hat er 27 Jahre am Klinikum Kassel gearbeitet. Dort war der 56-Jährige als anästhesiologischer Oberarzt unter anderem für die anästhesiologische und intensivmedizinische Versorgung der Patienten zuständig.

Durch die Absage von geplanten Aufnahmen und Operationen habe genug Platz geschaffen werden können, um die Patienten im eigenen Haus unterzubringen, so Lüsebrink. Einige habe man etwas vorzeitiger entlassen können. Die zehn Intensivpatienten habe man auf die OP-Säle und den Aufwachraum verteilt.

Für die Mitarbeiter der Frühschicht sei es dann ein sehr langer Arbeitstag gewesen, sagt Lüsebrink. Den alle aber sehr gut und mit gewohnter Professionalität gemeistert hätten. „Es war keine ganz einfache Situation, abzuwägen, dass nicht unnötig viele Mitarbeiter während der Evakuierung im Krankenhaus sind, aber man im Notfall genügend Kräfte verfügbar hat.“ Die Spätschicht hätte den ganzen Nachmittag in Bereitschaft gestanden. Aber es sei während der Evakuierung nicht möglich gewesen, die Schicht zu wechseln. „Für die Verzögerungen konnte letztendlich niemand was“, sagt Lüsebrink.

Die Sprengung hat Lüsebrink wie auch viele andere dann letztendlich gar nicht mitbekommen. „Die Patienten haben – ähnlich wie wir – die Situation in den Medien und über uns verfolgt, insofern es der Gesundheitszustand zugelassen hat“, so Lüsebrink. „Aber eine echte Schrecksekunde ist zum Glück bei allen dann ausgeblieben.“

Lüsebrink erinnert sich, dass es zuletzt in Hanau eine ähnliche Situation gegeben habe. Auch hier konnten letztendlich die Patienten innerhalb des Krankenhauses in den Sprengschatten verlegt werden. Ein Krankenhaus mit Maximalversorgung wie zum Beispiel das Kasseler Klinikum zu evakuieren, daran mag Thomas Lüsebrink gar nicht denken.

2018 hatte es in Kassel einen Weltkriegsbombenfund an der Fünffensterstraße in der Innenstadt auf dem Gelände des Neubaus der Evangelischen Bank gegeben. Das Elisabeth-Krankenhaus lag damals glücklicherweise ganz knapp außerhalb des Evakuierungsradius. (Kathrin Meyer)