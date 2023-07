Kein Durchkommen an den Drei Brücken: Gesperrt für fast drei Wochen

Von: Andreas Hermann

Vollsperrung wegen Brückenaustauschs: Lucie Inselmann, Projektingenieurin der Deutschen Bahn, vor der ersten alten Brücke, die Anfang August abgebrochen wird. Im Hintergrund steht bereits die neue Brücke bereit. © Malmus, Pia

An den Drei Brücken wird seit Monaten gebaut. Nun aber wird es wegen des Brückenneubaus weite Umleitungen geben. Drei Wochen lang ist auf der Wolfhager Straße Geduld gefragt.

Kassel – Seit Monaten sorgt die Baustelle an den Drei Brücken in Kassel bereits für Behinderungen. Nun müssen sich Verkehrsteilnehmer auf die Vollsperrung dieses Abschnitts der Wolfhager Straße und auf kilometerlange Umleitungen einstellen. Vom 28. Juli bis 16. August wird die Durchfahrt erstmals über einen längeren Zeitraum, nämlich für fast drei Wochen, nicht möglich sein. Das betreffe beide Fahrtrichtungen, kündigten Vertreter der Deutschen Bahn (DB) und der Stadt Kassel jetzt bei einem Baustellenrundgang an.

Auch für Fußgänger wird es in diesem Zeitraum kein Durchkommen mehr geben. Für sie bietet die Bahn deshalb wieder einen kostenfreien Shuttle-Service an, der während der Vollsperrung zwischen den jeweils gegenüberliegenden Brückenseiten verkehren wird (Hintergrund). Der Auto- und Lastwagenverkehr wird stadtauswärts (in Richtung Harleshausen) über die Gelnhäuser Straße, Wiener Straße, Holländische Straße und weiter über Vellmar umgeleitet. Stadteinwärts führt die Umleitung über Harleshäuser Straße, Breitscheidstraße und Kölnische Straße.

Grund für die fast dreiwöchige Vollsperrung ist der erste von der Bahn geplante Brückentausch. So soll Anfang August die alte Brücke zum Stadtteil Rothenditmold hin abgerissen und durch eine neue Stahlbetonbrücke ersetzt werden. Das rund 23 Meter breite Bauwerk steht schon wenige Meter entfernt bereit. Nach dem Abriss der alten Brücke soll genau an ihren Standort die rund 2500 Tonnen schwere neue Brücke in die Lücke gerückt werden. Möglich sei dies durch „das Einschieben mit einer hydraulischen Presse“, berichteten die DB-Projektleiter Dirk Schütz und Rolf Kühlborn.

Beim Abbruch der alten Brücke müsse schweres Gerät eingesetzt werden. Nach Angaben der Bahn kann es deshalb vor allem in der Zeit vom 30. Juli bis zum 3. August zu Lärmbelästigungen kommen. Um die Vollsperrung so kurz wie möglich zu halten, würden die Bauarbeiten rund um die Uhr ausgeführt, so dass es auch in der Nacht laut werden könne. „Die DB bittet die Anwohnenden hierfür schon jetzt um Verständnis und entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten“, sagte eine Unternehmenssprecherin.

Die Baustelle dürfe nicht betreten und nicht überquert werden, betonten die Bahn-Vertreter. Im Herbst müssen Durchfahrt und Durchgang an den Drei Brücken übrigens noch einmal für längere Zeit gesperrt werden. Dann wird die zweite alte Brücke nach Harleshausen hin abgerissen und durch ein neues Bauwerk ersetzt. (Andreas Hermann)