Public Viewing zum Frühstück: So verfolgen Kasseler die Fußball-WM der Frauen

Von: Johannes Rützel

Teilen

Familiäre Atmosphäre beim Public Viewing des Auftaktspiels der Deutschen gegen Marokko: (von links) Claus Wiese, Maite Brill und Tom Zölzer von Dynamo Windrad veranstalten Frühstück und Public Viewing. © Johannes Rützel

Mit der Fußball-WM der Männer konnten viele heimischen Fußball-Fans nichts anfangen. Nun startet das Turnier der Frauen. In Kassel gibt es sogar ein ungewöhnliches Public Viewing.

Kassel – Am Montag hat auch für die deutschen Fußballerinnen die Weltmeisterschaft begonnen. So verfolgen Menschen in Kassel die WM.

Public Viewing

Kaffee und süße Teilchen stehen bereit, ein Grill ist aufgebaut. Das wahrscheinlich einzige Kasseler Public Viewing der Frauen-WM findet im Windpark Jahn in Rothenditmold statt.

„Wir dachten, die Frauen-WM zeigt bestimmt keiner – dann zeigen wir das“, erklärt Claus Wiese von Dynamo Windrad. Der alternative Sportverein hat auf dem Sportplatz ein Zelt aufgebaut. Bei Anstoßzeiten am Morgen und Vormittag hätten Kneipen schließlich noch geschlossen. Dafür gibt es jetzt hier Frühsport und Frühstück und danach gemeinsames Fußballschauen. „Das hat richtig Charme, ist ein klein wenig wie Urlaub“, findet Claus Wiese.

20 Menschen sind da, vor allem Kinder aus der Ferienbetreuung des Horts der Grundschule Bossental. „Die Kinder finden das cool, Fußballgucken, Torwand schießen, Kicker spielen“, sagt Betreuer Marcel Eberlein. Er selbst habe beim Spiel 2:0 getippt, gibt er schmunzelnd zu. Soeben ist das 4:0 gefallen, die Kinder jubeln. Auch Kinderbetreuerin Anja Grellert findet gut, dass Frauen-Fußball präsenter wird. Ähnliches sagt auch Tom Zelzer von Dynamo Windrad: „Das Interesse für Frauenfußball ist da. Jetzt heißt es dranbleiben, das macht den Unterschied.“

Auf dem Rasen deklassiert die deutsche Elf derweil Marokko. Ein Kind sagt: „Ich glaube, Deutschland wird Weltmeister.“ Als Lea Schüller in der 90. Minute den Deckel drauf macht und den Siegtreffer zum 6:0 schießt, wird im Publikum diskutiert: Einen Ehrentreffer, den würde man Marokko doch noch gönnen.

Fußballschauen ist hier anders, kindergerechter, mit Fruchtsaft statt Bier und Platz zum Herumtoben. Ab Mittwoch werden wieder Spiele gezeigt, auch Deutschland gegen Kolumbien am Sonntag.

Festbeflaggung

„Wir beflaggen die Friedrich-Ebert-Straße jedes Mal zu WMs und EMs“, sagt Christian Heckmann. Dieses Jahr auch erstmals für die Fußball-WM der Frauen. „Das Interesse der Gesellschaft dafür ist da“, sagt der Apotheker weiter. Die Mitglieder der Aktionsgemeinschaft Friedrich-Ebert-Straße hätten einstimmig für die Beflaggung gestimmt.

Knappe Trikots

Sich kurzfristig ein Trikot der deutschen Nationalmannschaft zu organisieren, ist gar nicht so einfach. Intersport Voswinkel und der Fan-Point führen die Trikots der Frauen beide nicht. Den Grund erklärt Sven Bertel vom Fan-Point: Die Vertriebe der großen Sportartikelhersteller würden nur große Pakete von Fanartikeln zu den großen Turnieren anbieten, doch der zu erwartende Absatz der Trikots sei zu gering. Das findet Sven Bertel schade, er gucke die Spiele der Frauen-WM selbst und hätte gerne eine kleine Stückzahl der Trikots bestellt und angeboten.

Intersport Voswinkel schätzt die Marktlage ähnlich ein, die Großveranstaltungspakete lohnten sich für die Händler oft nicht. Da bleibt Fans nur der Gang zu Sportscheck, dort waren die Trikots laut Webseite zu Wochenbeginn noch auf Lager. Laut Sportscheck neigen sich die Bestände des Auswärts-Trikots allerdings schon dem Ende entgegen. (Johannes Rützel)