Die Kasseler Feuerwehr kam nicht: Jetzt ist Papagei Riko tot

Peter Koch und Kai Friedrich sind unendlich traurig, weil der geliebte Papagei Riko tot ist. Sie sind wütend auf die Kasseler Feuerwehr. Als sie um Hilfe baten, kam sie nicht.

Riko ist tot. Und wer sich die Geschichte über den Papagei anhört, dem wird schnell klar, dass es dabei nicht bloß um den Tod eines Vogels geht, sondern um mehr: um die Verbindung eines Menschen zu seinem Tier, über Trauer und über die Wut auf die Feuerwehr. All das vereint Peter Koch (59) derzeit in sich.

Er sitzt in seinem Wohnzimmer, neben ihm hat sein Mitbewohner Kai Friedrich (35) Platz genommen. Eine Nachbarin ist auch da. Sie alle stehen noch unter dem Eindruck der Ereignisse von vergangenem Samstag, als die Sache mit Riko passiert ist.

Der Samstag: Peter Koch verlässt – so erzählt er es – am Morgen seine Wohnung in Rothenditmold, um die Batterie seines Motorrades zu wechseln. Er bemerkt nicht, dass Riko auf seiner Schulter sitzt, was er damit erklärt, dass der Papagei über all die 32 Jahre, die er nun bei ihm lebt, eine Art Körperteil von ihm geworden ist – eine Selbstverständlichkeit.

Als Peter Koch vor die Haustür tritt, ist es schon zu spät. Riko erschreckt sich und fliegt in seiner Verwirrung auf den nächstgelegenen Baum. Draußen zu sein, das kennt der Papagei schließlich nicht. Riko hat sich an die Wohnung mit all den Ecken gewöhnt – und an den umnetzten Balkon mit eigenem Sitzplatz für ihn. Hier hat er sich all die Zeit sicher gefühlt, ist hin- und hergeflogen und hat Peter Koch nie aus den Augen gelassen.

Nun aber sitzt Riko draußen – mehrere Meter über dem Boden auf einem Ast. Peter Koch und Kai Friedrich versuchen, ihn zu locken – mit Rikos Lieblingsspielzeugen: mit der Plüschblume, die immer wieder das Lied „Zum Geburtstag viel Glück“ spielt und auf die Riko immer total abgefahren ist. Mit der Kuschelente „Würgi“, die auf Knopfdruck vor sich hinquakt und die der Papagei mit Vergnügen sogar selbst eingeschaltet hat. Immer und immer wieder.

Wenn Peter Koch davon erzählt und die Kuschelente aktiviert, kommen ihm immer wieder die Tränen. Das Geräusch ruft Erinnerungen hervor, er kann es nicht hören. Riko war ein Teil von ihm. 1987 hat er den Papagei von seiner Mutter übernommen, die mit dem Vogel überfordert gewesen sei. Riko akzeptierte fortan nur Peter Koch. Mit ihm hat er geschmust und sich geneckt. „Er war mein bester Kumpel“, sagt Peter Koch.

Dann erzählt er die Geschichte von Samstag weiter. Riko sitzt da verängstigt auf dem Baum und rührt sich nicht. Peter Koch und Kai Friedrich sind verzweifelt. Auf ihrer Flöte spielen sie „Amazing Grace“. Das macht Riko normalerweise ganz verrückt. Er fliegt dann immer zur Flöte. Aber nun? Nichts.

Peter Koch und sein Mitbewohner holen eine Leiter, um auf den Baum zu klettern. Sie ist zu kurz. Auch von einem Garagendach aus versuchen sie, den Papagei zu erreichen. Aber Riko wird immer unruhiger, klettert weiter in den Baum hinein. Ein Passant kommt vorbei und sagt, er würde sich köstlich amüsieren über dieses Schauspiel. Aber das ist Peter Koch egal. Er ist sich sicher: Riko hat Höhenangst – und traut sich deshalb nicht zu ihm.

Entflogener Vogel sei kein Notfall

In seiner Not ruft Peter Koch die Leitstelle der Feuerwehr an. Er hofft, dass sie ihm helfen kann. Im Internet hat er gelesen, dass die Feuerwehr in solchen Situationen der richtige Ansprechpartner sei. Der Mann am Telefon sagt ihm, so schildert es Peter Koch, dass die Sache teuer für ihn werde. Aber für seinen „Schatz“ würde Peter Koch alles tun. Nach kurzer Rücksprache heißt es allerdings von Seiten der Feuerwehr, sie rücke nicht aus – ein entflogener Vogel sei kein Notfall. Peter Koch kann es nicht fassen.

Wenn er das so erzählt, steigt Wut in ihm auf. Wut auf die Feuerwehr. „Sie hätten mich nur mit der Drehleiter nach oben fahren müssen, dann wäre Riko bestimmt zu mir gekommen“, glaubt er. „Stattdessen haben sie mir gesagt, ich solle mich an einen Dachdecker wenden.“

Alle Versuche scheitern, an eine längere Leiter zu kommen. Kochs Mitbewohner ruft deshalb noch einmal bei der Feuerwehr an. Aber das ändert nichts: Die Feuerwehr kommt nicht. „Das war Rikos Todesurteil“, sagt Peter Koch.

+ Vor dem Baum im Innenhof: Kai Friedrich (links) und Peter Koch. Foto: Kathrin Meyer

Es geht jetzt schon auf den Abend zu. Und Dunkelheit, das weiß Peter Koch aus Erfahrung, erträgt der Papagei nur auf seinem Schlafplatz. Ansonsten gerät er in Panik und fliegt einfach los. In der Wohnung hat Peter Koch Riko dann immer geholfen, aber im Freien, das befürchtet er, kann er nichts tun.

Als es dunkel ist, fliegt Riko tatsächlich los. Er fliegt über das Nachbarhaus und weit darüber hinaus. Peter Koch und Kai Friedrich suchen ihn – vergeblich. Es ist kalt und regnerisch. Sie wissen: Das war es.

Am Dienstag darauf wird Riko gefunden – nur wenige Häuser entfernt. Auf Facebook postet ein Anwohner ein Bild von einem toten Papagei und fragt, wem das Tier gehöre. „Die wenigen Meter dorthin kamen mir vor wie eine Ewigkeit“, sagt Kai Friedrich. In einem Karton hat er Riko nach Hause geholt.

Für ihn und Peter Koch ist es wichtig, dass sie wissen, was mit Riko passiert ist. Peter Koch hat eine CD zusammengestellt – mit Liedern, die er mit Riko verbindet. Er hat sie selbst eingesungen. Die CD hat er „Raus“ genannt. Das Cover zeigt seinen Papagei, an der Seite steht: „In Gedenken an Riko, dem die Kasseler Feuerwehr jede Hilfe verweigert hat.“ Es folgen drei Ausrufezeichen.

Das sagt die Feuerwehr

Die Kasseler Feuerwehr bestätigt, dass am Samstag darum gebeten wurde, die Feuerwehr möge bitte eine Leiter bringen, um einen entflogenen Papagei aus einem Baum zu holen. Für diese Dienstleistung sei die Feuerwehr aber nicht zuständig, sagt Markus Schmidt. Die Feuerwehr rette Tiere, wenn sie sich in Lebensgefahr befinden.

Das sei allerdings bei dem Papagei nicht ersichtlich gewesen. Außerdem sei es schwierig, einen entflogenen Vogel einzufangen. Oftmals erschreckten die Tiere aufgrund des Motorengeräuschs der Drehleiter. Wenn man eine normale Leiter anlege und der Ast wackele, flögen die Tiere meist weg. Die Klassiker seien Hunde, die in einem Fuchsbau feststeckten, oder Kühe, die in Gruben eingebrochen seien.

Wenn Lebensgefahr für das Tier bestehe, dann komme die Feuerwehr. Da gäbe es keinen Unterschied, um welche Tierart es sich handelt. Wenn der Hamster hinter die Verkleidung der Einbauküche gefallen sei und die Besitzer nicht wüssten, wie sie ihn dort wieder rausbekommen sollen, helfe im Notfall die Feuerwehr.

