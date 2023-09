Keine Oper in Henschelhallen: Staatstheater sucht weiter Ersatzspielstätte

Von: Matthias Lohr, Kathrin Meyer

War als Ersatzspielstätte für das Staatstheater im Gespräch: Gleich sechs Angebote für die Henschelhallen in Rothenditmold sollen Stadt und Land vorgelegen haben. Unterschrieben wurde keins. Derzeit werden mehrere andere Optionen für eine Ausweichspielstätte geprüft. © Andreas Fischer

In den Henschelhallen hätte großes Theater stattfinden können. Doch das Staatstheater, dessen Opernhaus saniert wird, kann nicht dorthin ausweichen. Die Zeit drängt, eine Ersatzspielstätte zu finden.

Kassel – Was ab dem 13. Oktober die Besucher des Staatstheaters verzaubern soll, ist eigentlich nur eine Notlösung. Mit der Premiere von „Carmen“ wird im Opernhaus erstmals die Raumbühne Antipolis zu erleben sein. In der Ankündigung heißt es, dass sie „schrankenlos und wild bespielt“ werde und in ihr „die kühnsten Gegenentwürfe gelebt werden können“. Dabei war wegen der Sanierung des Opernhauses angedacht, dass das Staatstheater bereits ab der Spielzeit 2023/24 in eine Ersatzspielstätte ausweicht.

Favorit war die Industriehalle auf dem Henschelgelände in Rothenditmold. Die ist allerdings keine Option mehr. Das bestätigte der Berliner Investor Sector Seven, der das Gelände entwickeln und dort unter anderem Wohnungen bauen will. Auch von der Stadt heißt es, die Suche nach einer Interim-Spielstätte dauere weiter an.

Es habe vom Unternehmen insgesamt sechs Angebote für eine interimsweise Anmietung gegeben, die allerdings durch veränderte Rahmenbedingungen in Bezug auf Bau- und Finanzierungskosten, Materialverfügbarkeiten, Anforderungen des Theaterbetriebs und Vertragslaufzeiten verändert wurden, bestätigt Sector-Seven-Geschäftsführer Sebastian Blecke.

Auch nach dem zuletzt unterbreiteten Angebot zum Jahreswechsel sei man sich nicht einig geworden. Die Verhandlungen sieht Blecke als gescheitert an. Sector Seven verfolge für die designierten Flächen eine neue Nutzungsstrategie. Da zu erwarten sei, dass sich der Gesamtprozess bis zur Festsetzung des Bebauungsplanes noch bis voraussichtlich 2025 ziehen werde, verfolgt der Eigentümer weiterhin das Ziel, die „Fläche im Henschel-Areal kurz- und mittelfristig einer sinnvollen Nutzung zuzuführen“, wie es heißt.

Auf einschlägigen Immobilienportalen finden sich Anzeigen zur Vermietung. Gerüchte über Teilverkäufe der Hallen kann Blecke nicht bestätigen. Es gäbe jedoch konstruktive Gespräche mit namhaften Kasseler Institutionen und Unternehmen über zukünftige Nutzungen von Teilflächen des Areals.

Staatstheater-Intendant Florian Lutz fiebert derweil nicht nur der „Carmen“-Premiere entgegen, die er selbst inszeniert, sondern trauert auch der Möglichkeit hinterher, nach Rothenditmold auszuweichen. Vor einem Jahr hatte er die Henschelhallen als optimale Ersatzspielstätte bezeichnet. Nun sagt er: „Nicht nur für das Staatstheater ist das eine verpasste historische Chance, sondern für den gesamten Stadtteil. Sector Seven hatte einen tollen Gesamtplan. Mit den anderen Kulturschaffenden, die dort bereits ansässig sind, wäre das ein Leuchtturm geworden.“

Lutz ist überzeugt, dass in Rothenditmold ein extrem kreatives Viertel entstanden wäre. Dass dies nun nicht so kommt, liegt seiner Ansicht nach auch an Stadt und Land. Bereits im Juli 2021 habe man vom Investor ein „sehr faires Angebot“ erhalten. Die Träger hätten dies jedoch über eineinhalb Jahre nicht bestätigt und über den Vertrag verhandelt. Für den Investor sei dies zu lang gewesen.

Mittlerweile würden drei neue Optionen geprüft. Mit Stadt und Land stehe man in einem noch engeren Austausch. Lutz geht davon aus, dass in den nächsten Wochen eine Entscheidung fällt. Die brauche man auch: „Sonst stehen wir vor demselben Problem. Ab nächstem Sommer brauchen wir eine Ersatzspielstätte.“ Die Raumbühne Antipolis werde sicher eine tolle Erfahrung, sei aber keine Dauerlösung. Ein Insider des Kasseler Kulturbetriebs kritisiert, dass man jetzt schon wieder zu spät dran sei. Die Entscheidung hätte bereits im Sommer fallen müssen.

Aus Sicherheitsgründen darf die Bühnentechnik im fast 1000 Zuschauer fassenden Opernhaus seit diesem Sommer nicht mehr benutzt werden. Die neue Raumbühne kommt ohne die alte Technik aus. Laut Lutz geht die Sanierung gut voran, es könne aber bis zu fünf Jahren dauern.

Auf der Suche nach einer Ersatzspielstätte führen Land und Stadt Verhandlungen mit mehreren Eigentümern, wie ein Rathaussprecher mitteilt. Eine Entscheidung werde getroffen, wenn sämtliche fachlichen, finanziellen und vertraglichen Aspekte geklärt sind. Dies sei erforderlich, weil die Träger auch dem Wirtschaftlichkeitsgebot verpflichtet seien. Zu laufenden Verhandlungen äußere man sich nicht.

Bei den Überlegungen für eine Interim-Spielstätte werden laut der Stadt Kassel weiterhin zwei Grundvarianten verfolgt. So ist sowohl die Errichtung einer Leichtbauhalle als auch die Nutzung vorhandener Hallen, beispielsweise alter Industriehallen, eine Option.

Nicht ausgeschlossen erscheint damit auch eine Wiederkehr eines provisorischen Theaterzelts, wie es bereits von 2004 bis 2007 auf dem Friedrichsplatz stand, als das gesamte Staatstheater saniert wurde. (Kathrin Meyer, Matthias Lohr)