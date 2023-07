Mieter laufen Sturm: Wohnungen in schlechtem Zustand – Vermieter schweigt

Von: Bastian Ludwig

Die Bewohner der 128 Mietwohnungen an der Zierenberger Straße 3-33 sind Leid gewohnt. Schon seit vielen Jahren beobachten sie den fortschreitenden Verfall ihrer Mehrfamilienhäuser.

Rothenditmold – Nach mehreren Eigentümer- und Verwalterwechseln gehören die Immobilien inzwischen der Wiesbadener Benner Holding. Nach dem schweren Unwetter in Kassel am 22. Juni ist in Dutzende Wohnungen Wasser durch Fenster, Decken und Dächer eingedrungen. Die Mieter legten der HNA dazu umfassendes Video- und Bildmaterial vor. Doch der Eigentümer kümmere sich nicht um die Beseitigung der Schäden, so die Mietergemeinschaft.

In einem Brief an die Benner Holding haben die Mieter vergangene Woche auf die Mängel und den „katastrophalen Zustand“ der Bausubstanz hingewiesen. Die Bandbreite der geschilderten Probleme reicht von Wasserschäden, undichten Fenstern und Balkontüren, defekten Haustüren, Heizungen, Klingeln und Lüftungen, Schimmelbefall bis hin zu Rissen und Schäden in den Hausfassaden.

Unwetter traf Mieter in Kassel

Sie sind sauer: Die Mieter der Sozialwohnungsanlage Zierenberger Straße 3-33 haben einen Protestbrief an den Eigentümer geschrieben. Nicht alle wollen erkannt werden aus Sorge vor Kündigung. Unterstützt werden die Mieter von der Stadtverordneten der Linken und Ex-OB-Kandidatin Violetta Bock (5. von links). © Bastian Ludwig

Auf den vorgelegten Videos ist zu erkennen, wie das Regenwasser in etlichen Wohnungen literweise durch die Kabelkanäle aus der Decke floss und durch undichte Fenster und Balkontüren in die Wohnungen lief. Einen Notdienst gebe es nicht, beklagen die Mieter. Wer einen Handwerker beauftragt habe, musste diesen selbst zahlen.

Auf mehrere Briefe, E-Mails und Anrufe habe der Eigentümer nicht reagiert. Deshalb fordert die Gemeinschaft den Eigentümer nun auf, sich bis nächste Woche zu seinen Plänen für die Immobilien zu äußern. Für den Fall, dass keine Instandsetzungen erfolgen, wollen die Mieter die Miete kürzen. Aktuell zahlen sie für eine 60 bis 80 Quadratmeter große Wohnung etwa 600 bis 750 Euro.

Schlamm im Keller seit dem Unwetter: Auch einen Monat später wurde die Pumpe nicht repariert. © Privat

Viele Mieter sind wegen der Feuchtigkeit und des Schimmels in Sorge um die Gesundheit ihrer Kinder. Eine Mutter berichtet, dass sie ihre Kinder im Winter mit Jacken habe ins Bett legen müssen, weil die Heizungen nicht funktionierten. Andere befürchten, dass nach Auslaufen der Sozialbindung die Mieten deutlich steigen oder die Wohnungen verkauft werden. Die ersten Sozialwohnungen in der Anfang der 90er-Jahre gebauten Wohnanlage verlieren bereits Ende dieses Jahres die Sozialbindung.

Mieter in Kassel laufen Sturm

Unter Wasser: Regen kam über die Kabelkanäle und durch die Lampenanschlüsse ins Wohnzimmer. © Privat

Eine erste Verschlechterung im Kontakt zwischen Mietern und Vermieter sei aufgetreten, als die Wohnanlage, die einst einem Privatmann gehörte, 2018 vom Investor Primus Valor AG übernommen worden war. Dieser wiederum verkaufte 2021 die Immobilien nach kurzer Zeit wieder. In ihrem Newsletter beziffert die Primus Valor AG den damaligen Verkaufserlös auf 16 Millionen Euro, der den Anlegern zugutekomme.

Aus Sicht der Mieter hat dieser Verkauf zum weiteren Niedergang der Wohnanlage geführt. Es gibt zwar noch einen Hausmeister, dieser ist nach eigener Aussage aber weder mit Material noch mit brauchbarem Werkzeug ausgestattet worden. Deshalb ärgert es die Mieter, dass sie für den Hausmeisterservice über die Nebenkosten zur Kasse gebeten werden, aber er praktisch nicht handlungsfähig ist. Gleiches gelte für die Treppenhausreinigung und den Winterdienst. „Niemand interessiert sich für unsere Probleme“, klagt eine Mieterin.

Steht seit Monaten in der Wohnanlage: Ein Container mit altem Grünschnitt und Müllbeuteln. © Privat

Ein Keller, in dem Waschmaschinen stehen, ist seit dem Unwetter im Juni nicht mehr nutzbar. Weil die dortige Pumpe defekt war, konnte das Hochwasser nicht abgepumpt werden, sagt ein Bewohner. Bis heute liegt der Schlamm im Keller.

Auch die Außenanlage gibt kein gutes Bild ab. In einem rostigen Müllcontainer auf dem Areal türmen sich alter Baumschnitt und Müllbeutel.

Auf eine HNA-Anfrage hat sich der Eigentümer Benner Holding nicht geäußert. (Bastian Ludwig)

