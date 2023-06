Kassel hat erste Discgolfanlage im Rothenberg-Park in Rothenditmold

Von: Kathrin Meyer

Bei der Einweihung der Anlage: (von links) Anja Brost (Anne-Frank-Haus), Anja Starik (Umwelt- und Gartenamt), Hans Roth (Ortsvorsteher Rothenditmold), Jürgen Heß (Sparkasse) und Marina Steinhelfer (Anne-Frank-Haus). Im Vordergrund zeigt Andreas Thöne aus Calden, zweifacher Deutscher Meister im Discgolf, zwei der speziellen Discgolf-Scheiben. © Pia Malmus

Im Rothenberg-Park in Kassel-Rothenditmold kann jetzt Discgolf gespielt werden. Weitere Anlagen gibt es im Landkreis unter anderem in Calden und Breuna.

Kassel – Doch was genau ist das? Im Grunde könnte man vereinfacht sagen, dass beim Discgolf von einem festgelegten Abwurfpunkt mit einer Frisbeescheibe auf spezielle Körbe geworfen wird. Die Sportart ist eine Mischung aus Golf und Frisbee.

Die Anlage unweit des Anne-Frank-Hauses hat sechs Bahnen. Damit ist die Fläche im Kasseler Stadtgebiet weitgehend ausgereizt. Weitaus größere Anlagen gibt es in der Region zum Beispiel in Calden (18 Bahnen) und in Breuna ist die deutschlandweit größte Anlage mit 27 Bahnen.

Die Bahnen in Rothenditmold sind unterschiedlich gestaltet, einige haben Kurven, andere Schwierigkeiten durch Steigungen oder Gefälle. Die Abstände zwischen Korb und Abwurfpunkt liegen zwischen 50 und 100 Metern. Auf einer Übersichtstafel ist der ganze Kurs abgebildet. An jedem Abwurfpunkt gibt es eine Erklärung. Eine gute halbe Stunde benötigt man, um den Kurs durchzuspielen, schätzt Andreas Thöne. Er spielt seit mehr als 20 Jahren Discgolf und war bereits zwei Mal Deutscher Meister in der Sportart. Der Caldener trainiert im dortigen Verein und betreut mehrere Anlagen in der Region.

Auch das Umwelt- und Gartenamt hat die Kasseler Anlage mit seiner Hilfe erreichtet. Das Projekt war 2019 aus dem Siegervotum der Ideenplattform „Weck den Herkules in Dir“ entstanden. Bei der Flächensuche ging es laut Stadt darum, eine geeignete Grünanlage zu finden, die gut erreichbar ist, in deren Umfeld Bedarf und Nachfrage nach Spielmöglichkeiten bestehen und auf der eine mit anderen Nutzungen verträgliche Umsetzung möglich ist. Entstanden ist im Rothenbergpark jetzt eine Anlage, die neben der dort bestehenden Bewegungsfläche und dem Bolzplatz das Freizeitangebot auf der Grünfläche und im Stadtteil bereichert. Die Anlage steht der breiten Öffentlichkeit kostenlos zur Verfügung. Zuletzt habe man bereits sehr ambitionierte Spieler gesehen, die das Angebot genutzt hätten, berichten Anja Brost vom Anne-Frank-Haus und Rothenditmolds Ortsvorsteher Hans Roth. Auch Anwohner hätten sich schon Wurfscheiben besorgt.

Benötigt wird nämlich lediglich eine Frisbee-Scheibe. Wer professioneller spielen möchte, kann dann auch in eine Discgolf-Scheibe aus hochwertigerem Kunststoff investieren, die preislich laut Andreas Thöne zwischen 10 und 30 Euro liegt. Der Unterschied zum einfachen Frisbee macht sich dann in den Flugeigenschaften bemerkbar. Seite dieser Woche ist das Ausleihen der Scheiben auch im Jugendzentrum Anne-Frank-Haus wochentags zwischen 15 und 20 Uhr möglich. Dafür muss ein Pfand hinterlegt werden.

Die Kosten der Discgolf-Anlage belaufen sich auf 5800 Euro, davon wurden 5000 Euro durch die Kasseler Sparkasse gefördert. „Der Discgolf-Sport fördert die Teamfähigkeit, Rücksichtnahme, Verantwortungsbewusstsein besonders für jüngere Menschen. Die Wurfscheibe ist für jedes Alter geeignet“, so Andreas Thöne. Natürlich müsse darauf geachtet werden, dass man mit der Scheibe niemanden treffe. Gewinner ist letztlich derjenige, der die wenigsten Würfe benötigt. (Kathrin Meyer)