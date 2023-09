Rotes Aufleuchten kostet 50 Euro: Fahrer missachten in Kassel Verkehrszeichen

Von: Kathrin Meyer

Ständiges Aufleuchten: Auf der Marburger Straße wurden am Freitag zahlreiche Autofahrer erfasst, die das Schild „Verbot der Einfahrt“ missachteten. © Kathrin Meyer

Immer wieder leuchtet das rote Licht aus dem silbernen Fahrzeug in Kassel auf. Die Autofahrer sind nicht etwa zu schnell, sie haben ein Verkehrsschild missachtet.

Rothenditmold – Auch wenn man am Freitagvormittag nur wenige Minuten an der Marburger Straße unterhalb des Marienkrankenhauses steht, sind die roten Blitze nicht zu übersehen. Grund für das Aufleuchten ist nicht etwa, dass die Autofahrer dort zu schnell unterwegs sind. Das Lasergerät erfasst Fahrzeuge, die in dem Bereich ein Verkehrszeichen missachtet haben. Was war denn da los?

„Bin ich jetzt etwa geblitzt worden“, fragt ein älterer Herr durch die heruntergekurbelte Beifahrerscheibe. „Ja, das sind Sie“, bestätigt der Mitarbeiter des Ordnungsamtes. Aber er sei doch gar nicht zu schnell unterwegs gewesen, wundert sich der Mann, der mit einem Fahrzeug mit auswärtigem Kennzeichen unterwegs ist. Dass er das Schild „Verbot der Einfahrt“ übersehen hat, war dem Autofahrer zu diesem Zeitpunkt offenbar nicht bewusst. „Das lässt sich wohl nicht leugnen“, sagt er.

„Ein Witz“, sagt eine Autofahrerin in Kassel

Unweit des Marienkrankenhauses: In 250 Metern wird die Marburger Straße hier zur Sackgasse. © Privat

Andere Fahrer, die aufgrund des Fehlverhaltens ebenfalls mit einem Bußgeld in Höhe von 50 Euro rechnen müssen, sagen, sie hätten nicht gewusst, wo sie noch hätten wenden sollen. Oder aber sie seien einfach anderen Fahrern gefolgt, die ebenfalls offensichtlich nicht auf das einige hundert Meter zuvor aufgestellte Sackgassenschild aufmerksam geworden waren. Viele scheinen Besucher oder Patienten des Marienkrankenhauses oder des angrenzenden Therapiezentrums und größtenteils nichts ortskundig zu sein.

Es sei „ein Witz“, sagt eine Autofahrerin. Mit wilden Gesten versucht sie, andere darauf aufmerksam zu machen, nicht weiter- und damit in die auslösende Lichtschranke zufahren. Mit den Händen signalisiert sie, schnellstmöglich zu drehen. Auch andere warnen mit Lichthupe die zahlreichen Autos, die aus Richtung Marienkrankenhaus die Marburger Straße Richtung Witzenhäuser Straße befahren. Die meisten Verkehrssünder zeigen kein Verständnis für die Maßnahme der Stadt, die nach Auskunft vor Ort schon mehrfach stattgefunden hat.

Die Ausschilderung der Stadt Kassel ist korrekt

Insbesondere die Busse der KVG, die wegen Sperrungen im Bereich der Wiener Straße aktuell eine Umleitung über die Marbuger Straße fahren, sollen offenbar Probleme haben, weil viele Autos trotz Verbots in die Witzenhäuser Straße einfahren. Die Ausschilderung der Stadt ist korrekt. Im Schilderwald der Park- und Halteverbote vor dem Krankenhaus geht das Sackgassenschild allerdings etwas unter.

Die neue Messtechnik der Verkehrsüberwachung ermögliche auch die Messung, also das Auslösen von Beweisfotos, von Verstößen gegen Einbahnstraßenregelungen, so ein Stadtsprecher. Gleichzeitig werde auch die gefahrene Geschwindigkeit gemessen. Die Auswertung, wie viele Fahrzeuge am Freitag gegen die Einbahnstraßenregelung am Marienkrankenhaus verstoßen hätten, sei noch nicht abgeschlossen, so der Sprecher. (Kathrin Meyer)

