Weltkriegsbombe auf Mercedes-Gelände in Kassel gefunden

Von: Florian Hagemann, Kathrin Meyer

Im Kasseler Stadtteil Rothenditmold ist am Donnerstagnachmittag bei Bauarbeiten eine Weltkriegsbombe gefunden worden – und zwar auf dem Werksgelände von Mercedes Benz.

Kassel – Eine Sprecherin von Mercedes bestätigte den Fund gegenüber der HNA. Man sei in engem Kontakt mit den Behörden und könne zum jetzigen Zeitpunkt noch keine weiteren Auskünfte geben. Die Sicherheit der Mitarbeiter habe oberste Priorität, daher sei das Werk bereits am Nachmittag geräumt worden.

Nach Auskunft eines Sprechers geht die Stadt Kassel davon aus, dass die Entschärfung der Bombe am Freitag stattfindet. In welchem Radius die Anwohner womöglich dann ihre Wohnungen verlassen müssen, war am Donnerstagnachmittag noch unklar. Der Kampfmittelräumdienst aus Darmstadt sei auf dem Weg nach Kassel, weitere Information könne man womöglich im Laufe des Tages geben. (Kathrin Meyer und Florian Hagemann)