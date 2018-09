Engagement für Überlebende des Völkermordes: Kasseler helfen in Ruanda

Freude über Spenden: Die deutsche Reisegruppe mit Dr. Walter Reinhardt (Mitte) und seiner Frau Denise Uwimana-Reinhardt. In der Mitte sitzt Consoletia: Die 92-Jährige hatte das Grundstück für das neue Zentrum zur Verfügung gestellt.

Kassel. Fast ein Vierteljahrhundert ist es her, dass ein Großteil der in Ruanda lebenden Gruppe der Tutsi durch Völkermord starb. Eine, die die grauenhaften Ereignisse von damals erlebt und überlebt hat, ist Denise Uwimana-Reinhardt.

Gemeinsam mit ihrem Mann, dem Kasseler Pfarrer i.R. und Dozenten Dr. Wolfgang Reinhardt, den sie 1997 in Ruanda kennenlernte, engagiert sie sich für die Überlebenden des Völkermordes. 2015 gründete sie zudem den Verein Iriba-Shalom International.

Mitte August war das Ehepaar nun wieder in Ruanda und hat deutsche Touristen, einige davon aus Kassel, durch das Land geführt. Der Höhepunkt der Reise war für Wolfgang Reinhardt und seine Frau die Eröffnung eines Multifunktionszentrums in Mukoma im Südwesten des Landes. Das Zentrum sei an dem Ort errichtet worden, zu dem 1994 Mütter ihre männlichen Babys bringen mussten: Sie wurden vor ihren Augen enthauptet, während die Väter lebendig verbrannt wurden, schildert Reinhardt die Gräueltaten.

Dieser Ort sei heute die „Oase der Hoffnung“. Die Entstehung des Zentrums habe lange gedauert und sei ausschließlich durch Spendengeld realisiert worden, eingeworben in „unzähligen Vorträgen, Veranstaltungen und durch unsere Ruandareisen“, berichtet das Kasseler Ehepaar. Auch viele Privatpersonen und Unternehmen aus Stadt und Kreis Kassel seien beteiligt gewesen.

Eine ältere Dame habe allein 10.000 Euro für das Projekt gespendet. Auch dank der „ProCent-Aktion“ von Daimler (Mitarbeiter spendeten freiwillig die Cent-Beträge ihrer Netto-Entgeltabrechnungen) sei der erste Computerraum in Mukoma gebaut worden. Das Niestetaler Sanitätshaus Medicus habe jüngst einen Rollstuhl und zwei Rollatoren gespendet, berichtet Reinhardt. Damit habe man einem behinderten Kind eine große Freude machen können – es müsse nun nicht mehr in einer Pappschachtel sitzen.

Architektin aus Immenhausen hilft beim Brückenbau in Ruanda

Die Reise nach Ruanda habe einen bleibenden Eindruck hinterlassen. „Ich bin nicht mehr derselbe Mensch. Ich kehre anders zurück, als ich vorher war“, kommentiert eine der Teilnehmerinnen ihre Erlebnisse. Die Herzlichkeit, mit der man dort empfangen wurde, lasse einen fast vergessen, was vor 24 Jahren das Land erschütterte. (rax)

Kontakt: iriba.shalom.

international@gmail.com,

Tel. 0561 / 45 00 73 10