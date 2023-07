Nach Eklat auf Altstadtfest: FDP-Stadtrat will doch nicht zurücktreten

Von: Matthias Lohr

Teilen

Mit diesem Plakat warb Timo Evans bei der Kommunalwahl 2021 für sich: Danach wurde er für die FDP ehrenamtliches Mitglied im Stadtrat. Nach einem Vorfall auf dem Altstadtfest kündigte er seinen Rücktritt an. © Andreas Fischer

Wegen eines Eklats auf dem Altstadtfest hatte der Kasseler FDP-Stadtrat Timo Evans seinen Rücktritt angekündigt. Nun will er doch weitermachen - gegen den Willen seiner eigenen Partei.

Kassel – Ende Juni schien es, als habe ein Streit um ein Kuscheltier auf dem Altstadtfest die Karriere des ehrenamtlichen FDP-Stadtrats Timo Evans beendet. Der 33-Jährige kündigte an, von seinem Amt zurückzutreten, nachdem der Schausteller Pascal Miller unserer Zeitung geschildert hatte, von Evans als „Zigeuner“ beleidigt worden zu sein. Zudem soll der Kommunalpolitiker gedroht haben, er sei Stadtrat und werde dafür sorgen, dass der Schausteller keinen weiteren Stand mehr in Kassel bekomme. Anlass war ein angeblich von Evans’ Sohn beschädigtes Kuscheltier.

Die politischen Konsequenzen aus dem Vorfall schienen klar zu sein. Seine Partei hatte bereits einen Nachfolger für den Magistrat auserkoren, doch nun kündigt Evans an, doch weiterzumachen. Gegenüber der HNA erklärt er: „Ich habe mich dazu entschieden, nicht zurückzutreten. Der Vorfall ist für alle Parteien aus der Welt. Ab sofort werde ich wieder Termine als ehrenamtliches Mitglied des Kasseler Magistrats wahrnehmen.“

Dies sorgt vor allem bei den Liberalen für Verwunderung. Der Kasseler Parteichef Matthias Nölke sagt: „Wenn er den Rücktritt vom Rücktritt machen will, macht er das ohne den Rückhalt der Partei. Da ist das Meinungsbild eindeutig.“

Bereits Montag voriger Woche hatte Evans für eine Überraschung gesorgt. Ohne Absprache nahm er an den Sitzungen des Magistrats und des Stadtparlaments teil. Hintergrund seines Meinungsumschwungs ist ein Vergleich, den sein Anwalt Christopher Posch mit den Juristen des Schaustellers Miller ausgehandelt hat. Beide Seiten nahmen ihre Strafanzeigen zurück. Miller hatte Evans wegen Beleidigung angezeigt, Evans Miller daraufhin wegen Verleumdung ebenfalls.

Gegen den FDP-Politiker hatte der Staatsschutz der Kasseler Polizei ermittelt, wie es in Fällen üblich ist, bei denen der Verdacht einer rassistischen Beleidigung besteht. Mittlerweile ist das Verfahren an die Staatsanwaltschaft weitergeben worden. Dort heißt es, dass derzeit geprüft werde, ob der Geschädigte Strafantrag stellt. Sollte dies nicht der Fall sein, wird das Verfahren eingestellt.

Trotzdem sind die Folgen für Evans beträchtlich. Der Familienvater war Bezirksleiter bei einer Bausparkasse. Den Job hat er verloren. Auch den Posten als Direktkandidat der FDP für die Landtagswahl am 8. Oktober gab Evans ab. Nun soll für die Liberalen Kreisschatzmeister Jürgen Menzel ins Rennen gehen. Der Geschäftsführer der Nordsee-Filiale setzte sich auf der Mitgliederversammlung gegen den Arzt Zacharias Fögen durch.

Im Magistrat will Evans nun aber bleiben. Er freue sich auf eine „konstruktive Zusammenarbeit“ mit dem neuen Oberbürgermeister Sven Schoeller, teilt er mit. Bei dessen Partei und auch in der Jamaika-Koalition ist die Freude nicht ganz so groß. Die Grünen-Fraktionschefs Christine Hesse und Steffen Müller distanzieren sich „in aller Deutlichkeit“ von den Aussagen von Evans und teilen mit: „Als Stadtrat liegt es in seiner Verantwortung, die Würde und den Respekt gegenüber allen Bürgern und Bürgerinnen unserer Stadt zu wahren.“

Noch deutlicher wird CDU-Fraktionschef Michael von Rüden, der den Rücktritt vom Rücktritt als „falschen Schritt“ bezeichnet: „Ich nehme das mit Verwunderung zur Kenntnis.“ Von Rüden erlebte Evans in den vergangenen beiden Jahren als jemand, der „in seinem politischen Wirken nur schwer einzuschätzen“ sei. Für die Funktion im Magistrat hält er ihn für „nicht geeignet“.

Freundliche Worte gibt es nun jedoch von Schausteller Miller: Er hat Evans angeboten, doch vorbeizukommen, wenn er auf dem Zissel Anfang August Pfeilwerfen und Entenangeln anbietet. (Matthias Lohr)