A7 bei Kassel: Rumänischer Reisebus von der Polizei gestoppt

Defekte Bremsen, gerissene Scheibe und durchrosteter Rahmen: Für einen Reisebus aus Rumänien mit 45 Fahrgästen und zwei Fahrern endete die Fahrt kurzzeitig auf der A7 bei Kassel.

Beamte der Polizeiautobahnstation Baunatal hatten den Bus bereits Mitte vergangener Woche an der Rastanlage Kassel-Ost gestoppt und eine ganze Reihe gefährlicher Mängel festgestellt, so Polizeisprecher Matthias Mänz.

Für die Fahrgäste bedeutete dies zwar einiges an Unannehmlichkeiten, denn sie mussten aussteigen. Dafür stiegen sie aber danach auf einen verkehrssicheren Bus eines anderen Unternehmens um. Für den Verantwortlichen der Busfahrt und seine beiden Fahrer bedeutete es ebenfalls das Ende der Fahrt und jeweils Ordnungswidrigkeitsanzeigen.

Eine Zivilstreife war am Mittwochmittag auf den Bus aufmerksam geworden und hatte das Fahrzeug schließlich an der Rastanlage angehalten. Durch die Beamten der Autobahnpolizei wurden dabei bereits zahlreiche erhebliche Mängel entdeckt, weshalb der Bus später ohne die Fahrgäste einer weitergehenden Überprüfung durch eine Überwachungsorganisation in Lohfelden unterzogen wurde.

So kam heraus, dass der Hauptrahmen an mehreren Stellen durchgerostet war, sodass die Stabilität des Unterbodens und dadurch auch die Gesamtstabilität des Fahrzeugs nicht mehr gewährleistet war. Zudem waren die Frontscheibe gerissen und die Luftdruckanlage der Federung und Bremsanlage undicht.

Auch im Fahrzeug fanden sich weitere Mängel, so Mänz. Der Notausstieg war nicht frei zugänglich, das Erste-Hilfe-Material seit mehreren Jahren abgelaufen, zahlreiche Sicherheitsgurte verschlissen. Wie die Autobahnpolizisten berichten, füllt die aufgestellte Mängelliste insgesamt drei Seiten.

Die Weiterfahrt wurde den beiden Fahrern (33 und 44) untersagt. Die Kennzeichen und die Fahrzeugpapiere stellten die Beamten vorsorglich sicher. Beide Männer erwarten nun Bußgelder von 80 Euro, den Firmenverantwortlichen ein Bußgeld in Höhe von 270 Euro.

