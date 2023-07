Sanierungen bis ins Frühjahr: Sturmschäden kosten Stadt Kassel Millionen

Von: Johannes Rützel, Anna-Laura Weyh

Die Kita Fasanenhof gehört zu den am stärksten vom Unwetter betroffenen Gebäuden der Stadt. © Kassel

Die Schäden des Unwetters kosten die Stadt Kassel Millionen, die genaue Schadenshöhe ist aber noch nicht geklärt. Denn viele Gutachten fehlen noch.

Kassel – Genau fünf Wochen sind seit dem verheerenden Unwetter in Kassel vergangen. Neben zahlreichen privaten Haushalten und Betrieben wurden auch 165 städtische oder städtisch genutzte Liegenschaften am 22. Juni beschädigt. Einen Tag später meldete die Stadt Kassel 27 Gebäude und Freisportanlagen als komplett oder teilweise gesperrt – einige sind es immer noch. Wie viel der Sturm die Stadt am Ende kosten werde, ist weiterhin unklar. „Doch schon jetzt ist absehbar, dass Schäden in Millionenhöhe entstanden sind“, sagt eine Sprecherin.

Eine Vielzahl an Gutachten durch Sachverständige der Gebäudeversicherer stehen noch aus. „Dafür sind sicherlich noch einige Wochen erforderlich“, so die Mitarbeiterin. Denn die Kapazitäten der Sachverständigen sind begrenzt, ebenso die der Handwerksbetriebe. Es kommt zu Wartezeiten. Aktuell fehlen in Kassel Schadensgutachten in 58 städtischen Liegenschaften, darunter 30 Schulen sowie Kitas, Sporthallen und Spielanlagen, Kultureinrichtungen und Verwaltungsgebäude.

Hohe Schäden auch im Landkreis Kassel Das Unwetter hat auch enorme Schäden an den Liegenschaften der Kreisverwaltung des Landkreises Kassel hinterlassen. „Wir gehen von mindestens 1,5 Millionen Euro Schaden aus“, sagt Landrat Andreas Siebert. Betroffen seien 28 Schulstandorte, sechs Gemeinschaftsunterkünfte, das Kreishaus und zwei Außenstellen an der Oberzwehrener Straße und an der Kohlenstraße in Kassel. Die Schäden an den Dienstfahrzeugen beliefen sich auf mindestens 100 000 Euro.

Die Folgen von Starkregen, Orkanböen und Hagel sind an vielen Stellen noch deutlich sichtbar – so sind etwa die Kita Fasanenhof, die Sporthalle des 1. Berufsschulzentrums und das Ruruhaus weiterhin komplett gesperrt. Ebenso sind die Verwaltung und Mensa der Carl-Schomburg-Schule, die naturwissenschaftlichen Räume des Goethegymnasiums I, die Turnhalle des Goethegymnasiums II sowie die Mehrzweckhalle der Elisabeth-Knipping-Schule nicht wieder nutzbar.

„Eine belastbare Aussage zu der Dauer bis zum erfolgreichen Abschluss aller Schadenssanierungen ist derzeit noch nicht möglich“, so die Stadtsprecherin. Die Sanierung der schwer betroffenen Gebäude werde aber mindestens bis ins kommende Frühjahr andauern.

Wie hoch die durch Tief Lambert verursachten Schäden im Stadtgebiet insgesamt sind, sei ebenfalls noch unklar. Die Allianz, Marktführerin der Versicherungen, veröffentlicht ihre Schätzungen nicht. Schadenssummen wolle man erst mitteilen, wenn diese auch gesichert seien, teilt eine Unternehmenssprecherin mit. Die R+V Versicherung schätzte bereits am Freitag nach dem Unwetter die Schäden ihrer Versicherungsnehmer auf 25 Millionen Euro – genauere Infos gebe es nicht, so ein Sprecher. Der Gesamtverband der Versicherer plant wegen der lokalen Begrenztheit, keine Zahlen zu veröffentlichen. (Johannes Rützel/Anna-Laura Weyh)