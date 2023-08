Sattelzug voll Wasser für Technofans in Kassel

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Nichts darf über die Rasenfläche der Karlsaue geliefert werden: Die Bierfässer werden mit einem Teleskopstabler zu den Ständen gefahren. © DIETER SCHACHTSCHNEIDER

Seit Mittwoch läuft der Aufbau für das Sola-Festival, zu dem am Samstag in der Karlsaue viele Technofans erwartet werden.

Kassel – 250 Fässer Bier, 100 Kisten Tonic und Lemmon, ein Sattelzug voller Wasser, rund 300 Kisten Pepsi und Spirituosen werden seit gestern in die Karlsaue angeliefert. Schließlich sollen die Tausende von Besuchern des Sola-Festivals, das am kommenden Samstag vor der Orangerie stattfindet, nicht verdursten.

Die ersten Lieferungen kamen bereits am Dienstag, seit Mittwoch läuft der Aufbau, so Raymond Oberst, Projektleiter des Festivals, das von der Event-Firma AC2B veranstaltet wird. Am Donnerstag werden dann noch 140 Dixi-Toiletten und etwa 40 Steh-Pissoirs in die Karlsaue geliefert.

Raymond Oberst und seine 14 Mitarbeiter achten peinlichst darauf, dass keine Lieferung über den „heiligen Rasen“ der Karlsaue transportiert wird. Die Lkw parken auf dem Weg zwischen Küchengraben und der Rasenfläche. Dort wird dann alles abgeladen. Mit Gabel-, Gelände- und Teleskopstaplern werden die Tische, Bänke, Zelte und Getränke über die Rundwege zu ihrem Zielort gebracht.

Gestern wurde mit dem Bau der „groben Hardware“ begonnen. Getränkestände und Zäune wurden aufgestellt. Die Bühne wird dann mit dem Rücken zur Orangerie aufgebaut, sodass die Technofans am Samstag auf die Künstler und das Bauwerk schauen können. Der Vip-Bereich wird direkt neben der Bühne eingerichtet.

Im vergangenen Jahr hatte Projektleiter Oberst die Gastroleitung bei dem Techno-Festival in Kassel. „Es hat und sehr gut gefallen, sonst wären wir ja nicht wieder gekommen.“

Das Feedback der Behörden, Gäste und Presse sei sehr gut gewesen. Vergangenes Jahr war das Sola-Festival ausverkauft. 19 000 Fans hatten im strömenden Regen zu der Musik von Paul Kalkbrenner gefeiert.

Oberst geht davon aus, dass die Restkarten, die es in diesem Jahr noch gibt, bis Samstag weggehen. Das Festival startet um 12 Uhr. Um 15 Uhr steht dann Techno-Star Sven Väth auf dem Programm. Väth legte in den 1990er-Jahren im Stammheim in Kassel auf, einem der damals bekanntesten Clubs der Technokultur in Deutschland. Der Club wurde 2002 geschlossen. Viele frühere Stammheim-Besucher hätten für Samstag ihr Kommen angekündigt, so der Projektleiter. Dass Sven Väth bereits am Nachmittag auflege, hänge auch mit seinem Terminplan zusammen. Zudem würden durch den frühen Auftritt mehrere Generationen bei dem Festival angesprochen, so Oberst.

Väth lege für die eher älteren Besucher auf, für die jüngeren Techno-Fans steht DJ Kobosil ab 20 Uhr auf dem Programm. Darüber hinaus sind bei der zweiten Auflage des Elektro-Festivals Künstler wie Somewhen, Anna Reusch, Marek Hemmann sowie der Kasseler Techno-DJ Willy Elliot dabei. Tickets unter sola-festival.de (use)

Schweißtreibende Arbeit: Gestern Nachmittag wurden die Getränkestände aufgebaut. © Schachtschneider, Dieter