Lift am Hohen Gras ist noch stärker beschädigt

Weitere Mängel an Anlage für Mountainbike-Trailpark

Sie bedauern die Verzögerung beim Lift: Moritz Mersch (von links), Julian Wenzel und Shayan Seyed Mümeni fahren gerne im Trailpark Hohes Gras. Gerne würden sie den Lift nutzen, um wieder nach oben zu kommen.

Die Schäden am Schlepplift am Hohen Gras sind noch massiver als zunächst vermutet. Wann er für den Mountainbike-Trailpark nutzbar ist, bleibt damit unklar.

Kassel - Der neue Liftbetreiber Patric Dreher hat bei einer genaueren Inspektion unter anderem an drei von fünf Liftstützen Rostschäden entdeckt. Dabei hatte er jüngst bereits einen Querträger einer Stütze für einen fünfstelligen Betrag austauschen lassen, weil in diesem über Jahre ein Rostloch entstanden war. Nun soll der Lift so bald wie möglich instandgesetzt werden, damit er auch für den kürzlich eröffneten Mountainbike-Trailpark des Naturparks Habichtswald zur Verfügung stehen kann.

Für Dreher, der den Lift vergangenes Jahr von der langjährigen Betreiberfamilie Bröffel gekauft hatte, kamen die Schäden überraschend, weil der Lift eigentlich noch bis Ende 2023 eine gültige Tüv-Plakette hat (HNA berichtete). Nun sieht er sich mit erheblichen Investitionen konfrontiert. Dies stimmt auch Jürgen Depenbrock, Geschäftsführer des Naturparks Habichtswald, nachdenklich. Der Naturpark ist Betreiber des Mountainbike-Trailparks und würde diesen gern sobald wie möglich um das Liftangebot erweitern. „Der Lift ist uns extrem wichtig. Denn es gibt nicht nur E-Bike-Fahrer.

Je besser die Qualität des Angebotes, desto höher die Chance, dass das illegale Fahren im Wald abebbt“, sagt Depenbrock.

Die weiteren Rostschäden seien zutage getreten, nachdem die Anlage – aufgrund des zunächst entdeckten Rostloches – noch mal genauer unter die Lupe genommen wurde. Hinter Elektrodosen kamen weitere Löcher in den Querträgern zum Vorschein, die ein Elektriker offenbar einst bei der Montage der Dosen in den Stahl gebohrt hatte, ohne das Loch anschließend wieder zu versiegeln.

Um dem Liftbetreiber unter die Arme zu greifen, hatte Depenbrock zunächst eine Spendenaktion überlegt. Eine solche könne der Naturpark aus rechtlichen Gründen aber nicht initiieren, weil der Erlös nicht dem Naturpark, sondern dem Liftbetreiber zugutekommen solle. Stattdessen will Depenbrock nun gemeinsam mit der Stadt Kassel und dem Liftbetreiber Lösungen suchen.

Unterdessen wird der Trailpark offenbar auch ohne Lift schon sehr gut angenommen. „Wir sind bislang sehr zufrieden mit der Resonanz“, sagt Depenbrock. Die Fahrer kämen überwiegend aus der Region. Für die hohe Qualität der Strecken habe er von den Nutzern schon viele positive Rückmeldungen erhalten, sagt der Naturpark-Geschäftsführer. (Bastian Ludwig)