Schießerei am Stern? Großer Polizeieinsatz am Abend im Herzen von Kassel

Von: Erik Scharf

Am Stern in Kassel kommt es am Mittwochabend zu einem großen Polizeieinsatz. © Hessennews TV

Der Stern in Kassel ist am Mittwochabend weiträumig abgesperrt. Grund ist ein großer Polizeieinsatz. Die Hintergründe sind noch unklar.

Kassel – Am Mittwochabend (9. August) ist es in der Innenstadt von Kassel zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Im Bereich am Stern war die Polizei mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Tatort war weit abgesperrt.

Laut ersten Informationen der Blaulicht-Agentur Hessennews TV soll es zu einer Schießerei gekommen sein. Dabei soll es auch zwei Verletzte gegeben haben. Bis zum jetzigen Zeitpunkt sind diese Angaben von der Polizei noch nicht bestätigt worden, auf Nachfrage am Donnerstagmorgen (10. August) war noch keine Auskunft zum Einsatz zu bekommen. (esa)

Im Dezember 2022 kam es am Stern in Kassel zu einem schweren Tötungsdelikt.