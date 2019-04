Schmetterling mit kurzem Leben: Nachtpfauenauge schlüpft im Botanischen Garten

„Da schlüpft schon wieder einer“, ruft Christina Schäfer, Leiterin des Schulbiologiezentrums im Botanischen Garten.

Gemeint sind die rund 400 Nachtpfauenaugen, die in diesen Tagen aus ihren Kokons schlüpfen, wie jedes Jahr in der Zeit von Mitte bis Ende April. Sind sie richtig gut drauf, kann das laut Schäfer auch nur wenige Sekunden dauern. Aber: „Wenn es den Nachtpfauenaugen draußen zu kühl ist oder es regnet, bleiben sie auch mal ein Jahr länger in den Kokons. Sonst können die Männchen nicht zu den Weibchen fliegen“, sagt Schäfer. Bis zu drei Jahre könnten die Tiere sich in ihren Kokons verstecken.

Sind die Nachtpfauenaugen geschlüpft, leben sie nur eine Woche. In dieser Zeit konzentrieren sie sich auf ihre Fortpflanzung. Und nur darauf. „In diesen Tagen fressen sie nicht einmal“, sagt Schäfer. „Nicht mal einen Rüssel haben sie.“

Die Weibchen stoßen einen Duftstoff aus, der die Männchen anlockt. Die Begattung erfolgt am gleichen Tag. In der Nacht – daher der Name Nachtpfauenauge, so Schäfer – suchen sich die Weibchen einen geeigneten Baum, um ihre Eier abzulegen. Die Männchen befruchten die Eier dann.

Die Nachtpfauenaugen schlüpfen auch über die Feiertage noch aus den Kokons. Interessierte können das am Ostersonntag und Ostermontag von 12 bis 15 Uhr im Botanischen Garten/ Schulbiologischen Zentrum miterleben.