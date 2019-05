Schnell und günstig zum neuen Skoda

Wer von einem neuen Auto träumt, möchte nicht lange darauf warten. Doch bei vielen Modellen muss sich der Käufer in Geduld üben. Zwischen der Bestellung und der Auslieferung können mehrere Monate vergehen. Für den Sommerurlaub mit dem neuen Wagen ist dann oft schon zu spät.

Mit dem Kauf eines Fahrzeugs der Marke Škoda kann man sich solche Verzögerungen ersparen: Die Glinicke-Gruppe hat für diese beliebte Marke unter dem Dach des Volkswagen-Konzerns in ihren Autohäusern in Kassel, Eschwege, Weimar und Erfurt „HIN & WEG“-Wochen gestartet: Kommen, anschauen, aussuchen und – in vielen Fällen – gleich oder wenige Tage später mitnehmen, lautet die Devise.

„Wir haben alles in großer Auswahl da, vom kleinen spritzigen Škoda Citigo, über den kompakten Skoda Fabia bis hin zu den geräumigen Kombis Škoda Octavia und Škoda Superb. Neben den Neuwagen sind auch eine Reihe von Tageszulassungen mit Preisvorteil verfügbar“, sagt Jörg Ressel, Verkaufsleiter im Škoda Autohaus Hessenkassel an der Leipziger Straße. Sogar auf den neuen Škoda Scala, das Nachfolgemodell des Skoda Rapid, muss man nicht warten. „Mit etwas Glück kann man dieses Auto und einige andere Fahrzeuge gleich mitnehmen“, versichert Ressel. Den Škoda Citigo, den es bald nur noch mit rein elektrischem Antrieb geben wird, bekommt man bei Hessenkassel noch als Benziner.

Ressel und seine beiden Kollegen, die Škoda-Kaufberater Jens Mölck und Volkan Akdeniz, freuen sich darauf, Škoda-Fans und solche, die es werden wollen, ausführlich zu beraten. Das Team gibt auch gern Auskunft über günstige Leasing- und maßgeschneiderte Finanzierungsangebote. „Die Marke Škoda bietet ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis und steht für hohe Qualität“, sagt Ressel. Škoda -Käufer schätzten beispielsweise die „Simply-clever“-Extras in den Modellen. Dazu gehören etwa der Eiskratzer im Tankdeckel, das praktische Regenschirm-Fach an den Türen und der Clip für den Parkschein. (pdi)

Kontakt:

Autohaus Hessenkassel

Leipziger Str. 156, 34123 Kassel

Tel. 0561/5006-0

info@hessenkassel.de

Hier befindet sich das Autohaus Hessenkassel: