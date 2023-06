Schnelles Internet für alle: Städtische Werke NSG baut Glasfasernetz in Kassel und Vellmar aus

Telekom wird das Netz betreiben

+ © Bernd Schoelzchen Ausbau der Glasfaser beginnt: Vellmars Bürgermeister Manfred Ludewig (von links), Eike Weldner und Andreas Kreher (beide Geschäftsführer der NSG), Oberbürgermeister Christian Geselle, Thilo Höllen (Telekom), und Städtische Werke-Vorstandschef Michael Maxelon nach dem Vertragsabschluss. © Bernd Schoelzchen

Alle 142 000 Haushalte und Firmen in Kassel und Vellmar sollen bis 2033 mit Hochgeschwindigkeits-Internet versorgt sein. Dafür baut die Städtische Werke Netz und Service GmbH (NSG) für 100 Millionen Euro ein großflächiges Glasfasernetz in den beiden Städten.

Kassel - Die Deutsche Telekom wird das neu entstehende Glasfasernetz für 30 Jahre pachten und als Betreiber fungieren. Der eigentliche Anschluss wird für alle Hauseigentümer kostenlos sein, insofern sie sich vertraglich binden. Mit einem Vertrag sind monatliche Kosten verbunden. Auch anderen Anbietern wie Vodafone, Telefónica und 1&1 soll der Zugang zum Netz offen stehen.

Bei der Wasserversorgung gehen Kassel und Vellmar schon lange gemeinsame Wege. Nun wollen sie dies auch beim Ausbau der Glasfaser tun. Die NSG hat bereits begonnen, die Glasfaserleitungen zu verlegen. Zunächst wird das Netz von den Bereichen aus erweitert, die bereits versorgt waren. In Kassel gilt dies für die Innenstadt und die Industriegebiete Langes Feld und Waldau. Bereits vor einiger Zeit waren neben Behördenbauten auch Kitas und Schulen mit der Infrastruktur versorgt worden. Bereits jetzt hätten 550 Gebäude einen Anschluss ans ultraschnelle Internet, so die NSG.

Wann in den nächsten zehn Jahren welcher Stadtteil mit der Infrastruktur versorgt wird, dazu wird noch ein Zeitplan veröffentlicht. Ende des Jahres soll mit der Vermarktung in den Straßenzügen begonnen werden, die als Erste an der Reihe sind. Die betroffenen Anlieger können dann Verträge für die Nutzung abschließen. Zeitgleich mit der Telekom werden auch andere Internetanbieter Zugang zum Netz erhalten und dürfen entsprechende Angebote machen. Sie zahlen dafür eine Art Nutzungsentgelt an den Pächter Telekom.

Die Glasfaser wird jeweils bis in die insgesamt 40 000 Gebäude in Kassel und Vellmar verlegt. Die Eigentümer müssen dafür im Vorfeld ihr Einverständnis erklären. Niemand wird gezwungen, sich anschließen zu lassen. Die Bauarbeiten auf den Grundstücken erfolgen vorzugsweise im Bohrverfahren. Teilweise müssen aber auch schmale Gräben ausgehoben werden.

Auf den Straßen werden die Kabel in der Regel unter den Gehsteigen verlegt. Die NSG spricht von überschaubaren Baustellen. Allerdings wird sich allein das Netz unter den Bürgersteigen nach seiner Fertigstellung auf 800 Kilometern erstrecken. Hinzu kommen die Distanzen, die auf den Grundstücken zu überwinden sind.

Hintergrund: Mit Glasfaser sind stabile Bandbreiten von einem Gigabit (1000 Megabit) pro Sekunde möglich. Damit ist sie leistungsfähiger als ein Kabel- oder DSL-Anschluss. Die Übertragung großer Datenmengen geht deutlich schneller. Online-Spiele und Filme in hoher Auflösung (HD-Filme) sind so kein Problem mehr. Zum Vergleich: Der alte Internetstandard DSL lieferte maximal 16 Megabit pro Sekunde, das heutige VDSL schafft bis 250 Megabit. (Bastian Ludwig)