Die schönsten Motive vor Ort in Szene setzen

Foto Bethke hat sich mit professioneller Fotografie einen Namen gemacht.

Download PDF der Sonderseite "Exklusive Geschäfte" Im Studio am Entenanger können sich unter anderem Hochzeitspaare, Liebende, Familien und Herrchen mit ihren Lieblingen ablichten lassen, genauso wie Kunden, die das perfekte Foto für ihre Bewerbung oder den neuen Pass benötigen.

Doch die schönsten Momente kann man manchmal nur vor Ort aufs Bild bannen, beispielsweise wenn man sich am wichtigsten Tag des Lebens, der Hochzeit, oder mit seiner Familie im neuen Eigenheim fotografieren lassen möchte. Deshalb reserviert Foto Bethke ab Juli den Mittwoch für Kunden, die sich zu Hause, in der Firma oder in einem anderen schönen Ambiente in Szene setzen lassen wollen. Die Bilder, die das Fotostudio in verschiedenen Größen, vom Format 13 mal 18 cm bis zum Poster im Format 70 cm mal 100 cm als schönen Hingucker an der Wohnzimmerwand druckt, sind eine bleibende Erinnerung.

Wegen dieses zusätzlichen Service bleibt das Geschäft dann am Mittwoch geschlossen. „Mit einer vorherigen telefonischen Vereinbarung stehen wir natürlich in Einzelfällen auch an diesem Tag für unsere Kunden zur Verfügung“, sagt Stefan Bethke. Die telefonische Absprache erspare den Kunden ohnehin bei allen Wünschen nach einem Fotoshooting Wartezeit. Wer bei Foto Bethke eine neue Kamera oder Zubehör kaufen möchte und sich umfassend kompetent beraten lassen will, ist natürlich an den übrigen Tagen zu jeder Zeit willkommen. pdi

Weitere Informationen: foto-bethke.de