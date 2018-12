Kurzer Schreck auf Weihnachtsmarkt: Kleines Feuer wurde schnell gelöscht

Kurzer Schreck auf dem Kasseler Weihnachtsmarkt. Ein Grillstand auf dem Königsplatz fing kurzzeitig Feuer. Auch die Feuerwehr war vor Ort.

Gegen 18.30 Uhr kam es an einem Grillstand auf dem Weihnachtsmarkt in Höhe des Sportchecks am Königsplatz in Kassel zu einem kleinen Brand. Der Grund dafür ist unklar, wie eine Mitarbeiterin des Standes berichtete.

Auch die Feuerwehr wurde über den Notruf alarmiert. Allerdings war das kleine Feuer bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte gelöscht. Nach ersten Informationen wurde niemand verletzt. Ob ein Schaden entstanden ist, ist nicht bekannt.