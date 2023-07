Schüler aus Kassel organisieren eigenständig Wanderung zum Hohen Meißner

Von: Hannah Köllen

Angekommen: die Klasse mit Klassenlehrer Ralf Speckmann (rechts, zweite Reihe). Es fehlen die Schüler Vida, Henri und Joris. © Privat/nh

Eine Klasse des Engelsburg-Gymnasiums hat den Hohen Meißner bezwungen. Die Wanderung haben die Schüler eigenständig geplant.

Kassel – Den Schülerinnen und Schülern der Klasse 7b des Engelsburg-Gymnasiums steht vermutlich eine steile Karriere im Eventmanagement bevor: Denn die Klasse hat eine mehrtägige Wanderung zum Hohen Meißner selbstständig organisiert.

An einem Mittwoch Mitte Juli ist die 30-köpfige Gruppe rund um Klassenlehrer Ralf Speckmann und Lehrerin Janneke Schneider vom Schulhof des Gymnasiums in Richtung des höchsten Bergs in der Grimmheimat Nordhessen losgelaufen. Wegstrecke, Unterkünfte, Verpflegung und Finanzierung – alles wurde von den Schülern selbstständig vorbereitet. „Durch das Projekt hat sich eine grandiose Selbstständigkeit entwickelt. Die Klasse hat die Organisation in die Hand genommen, das war echt beeindruckend“, sagt Klassenlehrer Speckmann.

Für ihn sei die Tour ein Herzensprojekt gewesen, eine solche Wanderung habe er schon seit Langem mit einer Klasse machen wollen. „Es ist schön, dass es jetzt zu meinem Abschied von dieser Klasse geklappt hat“, sagt Speckmann, der die Klasse nach den Ferien nicht mehr als Klassenlehrer begleiten wird.

Wanderung zum Hohen Meißner: Klasse organisiert Wegstrecke und Unterkünfte

Mit der Planung für die Wanderung hat die Gruppe bereits im Januar begonnen, „das weiß ich noch ganz genau, das war nämlich an einem Freitag, den 13.“, erinnert sich die Schülerin Juliane. Ein schlechtes Omen für die gemeinsame Tour, der die Klasse den Namen „7b versus Meißner“ gegeben hat, war das jedoch nicht, denn das Projekt war ein voller Erfolg, sind sich alle Schülerinnen und Schüler einig. „Für die Planung haben wir uns in verschiedene Gruppen aufgeteilt. Ich war in der Weggruppe, wir haben die Wanderroute geplant“, erzählt Rasmus. Ihr Weg führte die Gruppe unter anderem am Michelskopfsee sowie am Rommeröder See vorbei.

An vier aufeinanderfolgenden Tagen wurde gewandert, bevor es am letzten Tag eine große Abschlussfeier gab. Auch die Unterkünfte entlang der Route haben die Schülerinnen und Schüler eigenständig gebucht, so übernachtete die Gruppe in einer Nacht im Lossehaus in Kaufungen. Dort hat die Gruppe dann gemeinsam gekocht, Schlafsäcke und Isomatten wurden von den Eltern an die jeweilige nächste Station gebracht. „Alle waren irgendwie involviert, Schülerinnen und Schüler, Eltern und auch die Lehrerschaft. Das macht das Projekt so besonders“, sagt Speckmann.

Klasse bezwingt Hohen Meißner - Schüler planten Wanderung selbstständig

Auch Babette Reinhold, Mutter eines der Kinder, zeigt sich begeistert von dem Projekt. Sie hat den Kindern im Vorfeld einen theoretischen Input zum Projektmanagement gegeben. „Aber die Planung der Tour haben die Kinder dann ganz alleine gemacht“, sagt Reinhold. Zur Finanzierung der Tour hat die Klasse im Vorfeld 2000 Euro an Spenden eingesammelt.

Auch wenn die Wanderung zwischenzeitlich anstrengend gewesen sei, sind alle froh, es durchgezogen zu haben: „Es war ein tolles Gefühl, auf dem Meißner zu stehen und auf die Wegstrecke zurückzublicken, die wir vorher bewältigt haben“, sagt die Schülerin Malin.

Eindrücke von ihrer Tour hat die Gruppe auf einer Website, die der Schüler Jonah erstellt hat, festgehalten: zu.hna.de/3Ot9aom