Schüssevor der Orangerie

Kassel. Ein 42-jähriger Mann hat am Freitagabend mit einer Schreckschusswaffe in der Karlsaue rumgeballert.

Kassel. Ein 42-jähriger Mann hat am Freitagabend mit einer Schreckschusswaffe in der Karlsaue rumgeballert. Zwar verletzte er niemanden, jedoch verängstigte er Parkbesucher, die die Polizei verständigten. Diese konnten den offenbar angetrunkenen Mann widerstandslos festnehmen.

Wie die Polizei erst am Montag mitteilte, hatte ein Zeuge am Freitag gegen 20.30 Uhr die Polizei gerufen, weil ein Mann vor der Orangerie mit einer Schreckschusswaffe um sich schieße. Die alarmierten Beamten entwaffneten den Mann und legten ihm Handschellen an, teilte die Polizei mit.

Dabei nahmen sie deutlichen Alkoholgeruch wahr. Außerdem hatte der 42-jährige Schütze aus Kassel in einer Umhängetasche noch eine Packung Patronen dabei.

Die Streife stellte Waffe und Munition sicher und brachte den Festgenommenen auf die Wache. Er muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten und ihm droht aufgrund seiner Schüsse in der Öffentlichkeit zudem eine Geldbuße bis zu 10 000 Euro. (use)

Rubriklistenbild: © picture alliance / zb