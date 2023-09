Nach Schüssen auf Bus in Kassel - Schütze muss möglicherweise in Psychiatrie

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Der 44-jährige Mann, der am Mittwochnachmittag aus einer Wohnung an der Wolfhager Straße im Stadtteil Rothenditmold Schüsse mit einer Luftdruckwaffe abgegeben haben soll, muss sich nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten.

Kassel - Im Fall einer Verurteilung droht ihm ein Strafmaß zwischen sechs Monaten und zehn Jahren.

Da der Tatverdächtige, der unter anderem bereits wegen Drogendelikten in Erscheinung getreten ist, bei der Festnahme unter Drogeneinfluss zu stehen schien, wurde er zur Ausnüchterung in den Polizeigewahrsam gebracht, teilt Polizeisprecher Matthias Mänz mit. Dort befindet sich der 44-Jährige momentan noch. Wegen seiner schlechten psychischen Verfassung werde die Einweisung in ein psychiatrisches Krankenhaus geprüft.

Zu dem Polizeieinsatz wegen der Schüsse war es am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr in Rothenditmold gekommen. Zeugen hatten gemeldet, dass aus dem Fenster einer Wohnung mit einer „Softair-Waffe“ auf Passanten geschossen worden sei. Auch ein vorbeifahrender Linienbus war getroffen und dessen Scheibe dadurch beschädigt worden.

Daraufhin war es zu dem größeren Polizeieinsatz gekommen, bei dem der 44-Jährige gegen 18.15 Uhr in seiner Wohnung festgenommen und dort eine Luftdruckwaffe sichergestellt werden konnte.

Auch die Wolfhager Straße war aus Sicherheitsgründen vorübergehend durch die Polizei gesperrt worden.

Wie die ersten Ermittlungen zum Tathergang ergaben, war neben dem Bus offenbar auch mehrfach auf eine 26-jährige Passantin geschossen worden, glücklicherweise ohne dass diese getroffen wurde. Der augenscheinlich unter Drogeneinfluss stehende 44-Jährige machte bislang keine Angaben dazu, warum er mit der Luftdruckwaffe geschossen hat.

Dass Menschen in Kassel mit Luftdruckwaffen schießen, komme zum Glück relativ selten vor, so der Polizeisprecher. Es sei nicht ungefährlich, wenn Menschen von den Plastikkugeln getroffen würden. Die Plastikkugeln könnten zum Beispiel im Auge zu erheblichen Verletzungen führen. Dass die Geschossenergie bei diesen Waffen hoch sei, werde daran letztlich, dass eine Scheibe des Busses beschädigt worden ist.

Es komme öfter vor, dass mit einer Schreckschusswaffe geschossen werde, so Mänz. Da werde zwar ein Knallgeräusch erzeugt, dass zu einer Verunsicherung führe, aber es bestehe keine Gefahr, dass jemand verletzt werde.

Die Ermittlungen gegen den 44-Jährigen dauern an. (use)