Schütze nach Schuss in Kassel weiterhin auf der Flucht

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Teilen

Tatort am Stern: Ein unbekannter Täter, der noch auf der Flucht ist, soll einen 25-jährigen Tunesier im Laufe eines Streits am Mittwochabend in das Bein geschossen haben. © Hessennews TV

Erneut gab es am Kriminalitätsschwerpunkt Stern in Kassel am Mittwochabend einen großen Polizeieinsatz. Der Täter befindet sich noch auf der Flucht.

Einem 25-jährigen Mann, der aus Tunesien stammt, wurde bei der Tat am Mittwoch von einem Unbekannten ins Bein geschossen. Die Polizei sei am Mittwochabend gegen 20.15 Uhr in die Kurt-Schumacher-Straße/Ecke Schäfergasse gerufen worden, da es dort zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen war, bei der Schüsse gefallen sein sollen, so Polizeisprecherin Ulrike Schaake.

Die Streifen seien dort schließlich auf einen 25-jährigen Mann mit einer Schussverletzung am Bein getroffen. Laut Zeugen soll ein Mann mit einer Waffe auf ihn geschossen und anschließend in die Schäfergasse geflüchtet sein. Zuvor sollen die Männer miteinander gestritten haben. Vermutlich in arabischer Sprache.

Der 25-jährige Tunesier wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort habe sich herausgestellt, dass die Schussverletzung letztlich nicht schwerwiegender war, sodass er die Klinik bereits nach ambulanter Behandlung in der Nacht wieder verlassen konnte. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Der Tatort war bis Mitternacht für die Spurensicherung weiträumig abgesperrt. Die Fahndung nach dem Täter habe bislang nicht zum Erfolg geführt.

Der Grund für die Auseinandersetzung sowie der genaue Ablauf seien momentan noch weitestgehend unklar, so die Polizeisprecherin. Aus diesem Grund suchten die Ermittler der Kripo nun auch nach Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben und weitere Angaben zur Tat oder zu dem Täter machen können.

Kein Einzelfall

Das Ganze ist kein Einzelfall: Immer wieder gibt es am Stern Streit unter Männern, die auch aus dem Maghreb stammen. Erst Anfang Januar dieses Jahres war ein 40-jähriger Mann aus Tunesien ebenfalls bei einer Auseinandersetzung am Stern mit einer Machete verletzt worden. Damals war die Polizei auch von mehreren Passanten in die Fußgängerzone nahe der Stern-Kreuzung gerufen worden, da es dort zu einer Auseinandersetzung gekommen war. Auch damals sagten Zeugen aus, dass alle beteiligten Personen während des Streits in arabischer Sprache miteinander gesprochen hätten.

Für diese Tat wurde in dieser Woche ein 19-jähriger Mann aus Tunesien vor dem Kasseler Landgericht wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung zu einem Jahr Haft verurteilt, so Oberstaatsanwalt Götz Wied. Die Strafe sei zur Bewährung ausgesetzt worden, weil der Mann bereits seit fünfeinhalb Monaten in U-Haft gesessen habe.

Am 27. Juni dieses Jahres wurden drei Marokkaner im Alter von 22 und 24 Jahren am Martinsplatz festgenommen, weil sie zuvor am Stern in Streit mit zwei Brüdern geraten waren. Dieser Streit eskalierte laut Polizei derart, dass das Trio die Kontrahenten mit Pfefferspray, Schlagstöcken und Flaschenwürfen attackierte. Bei der Festnahme sei bei den drei Verdächtigen neben den Waffen auch eine geringe Menge Marihuana gefunden worden.

„Das Quartier rund um den Stern ist seit Langem ein Kriminalitätsschwerpunkt“, sagt Polizeisprecherin Schaake. Zur Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität habe die Polizei bereits eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen. Weiterhin würden dort regelmäßig Kontrollen und sichtbare sowie verdeckte operative Maßnahmen durch uniformierte und zivile Polizeikräfte stattfinden. Dabei habe die Polizei auch die Nebenstraßen im Blick.

Darüber hinaus gebe es regelmäßig gezielte Kontrollmaßnahmen der zur Bekämpfung von Kriminalitätsschwerpunkten im Frühjahr bei der Polizeidirektion Kassel eingerichteten BAO Mars, bei der die Polizei von Beamten der Bereitschaftspolizei unterstützt werde. Unabhängig von den Kontrollen sei die Zahl der Einsätze im Bereich rund um den Stern über längere Zeit gleichbleibend, liege aber auf einem hohen Niveau. Hauptsächlich handele es sich um Einsätze im Bereich Drogenhandel, Diebstahl, Körperverletzung, Streitigkeiten und Randalierer.

Die Polizei analysiere fortlaufend die Kriminalitätslage am Stern. Hilfreich dabei sei insbesondere die Videokamera am Stern, die bei Straftaten oder anderen Einsatzanlässen direkt einsehbare Bilder liefere.

Hinweise im aktuellen Fall an die Polizei unter Tel. 0561/9100. (use)