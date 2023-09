Schulanfang: Bunte Einschulungstorten liegen in Kassel im Trend

Von: Christina Hein, Hannah Köllen

Süßer Schulstart: Einschulungstorten werden immer gefragter. Hier ein Exemplar von Bonpâtis. © Konditorei Bonpâtis

Heute geht in Hessen die Schule wieder los. Einschulungen werden groß gefeiert. Dabei darf immer häufiger auch eine Einschulungstorte nicht fehlen.

Kassel - Morgen ist der große Tag. Die ganze Familie fiebert ihm schon seit Wochen entgegen: Melina wird eingeschult. Da gibt es in ihrer Grundschule eine Willkommensfeier mit Aufführungen, die die älteren Schüler für die ABC-Schützen vorbereitet haben, und anschließend ein kaltes Buffet.

Aufgeregt: Melina Kaiser hat ihren neuen Ranzen für den ersten Schultag schon gepackt. © privat/nh/Christina Hein

Nach der Schule geht es im Garten von Familie Kaiser im Staufenberger Ortsteil Dahlheim mit einer großen Party – nur für Melina – weiter. Gäste sind die Großeltern, die Paten, Onkel und Tanten. „Den ersten Schultag wollen wir gebührend feiern. So was erlebt man schließlich nur einmal“, sagt Mutter Katja Kaiser: „Daran erinnert man sich sein Leben lang.“ Melinas ältere Schwester Stella, die in die vierte Klasse kommt, war wegen Corona um ihre Einschulungsfeier gebracht worden. „Die feiert jetzt mit“, sagt Katja Kaiser.

Krönung der Feier wird eine eigens für Melina zubereitete Torte aus der Konditorei Nenninger sein: „mit Himbeeren“ hatte sich das angehende Schulkind gewünscht. Die Marzipandecke ziert ihr Name, eine bunte Zuckertüte, Buchstaben und Zahlen.

Schulanfang: Immer häufiger gibt es eine Torte vom Konditor zur Einschulung

Die Kaisers sind nicht die einzigen, die eine spezielle Einschulungstorte bestellt haben. Konditormeister Carsten Lehmann, Chef im Café Nenninger, hat ein ganzes Sortiment im Angebot. Ebenso wie die Konditorei Bonpâtis an der Wilhelmshöher Allee in Kassel. „Torten mit Einschulungsmotiven sind in den vergangenen Jahren auf jeden Fall populärer geworden“, sagt Konditorin Elena Wanisch. In der Konditorei gibt es ein Standardmotiv zur Einschulung, fester Bestandteil der Verzierung sind ein Schriftzug mit Name sowie Stifte und eine Schultüte. Die Torten gibt es in zwei verschiedenen Größen. Die größere Variante mit 26 Zentimetern kostet um die 55 Euro, für die Dekoration kommen noch mal 11 Euro dazu. „Der Trend geht eindeutig zur größeren Torte“, sagt Wanisch. Während einige Kunden die Bestellung schon Monate vor der Einschulung aufgeben, ordern andere ganz kurzfristig, so Wanisch.

Kreationen von Carsten Lehmann (Café Nenninger). © Hein, Christina

Kuchen, allerdings selbst gebackenen, gibt es auch bei Familie Ochs aus Kassel. ABC-Schütze Luis hat sich von Mama einen Cheese-Cake gewünscht. Nach seiner Einschulung in die Mergell-Schule geht es mittags nach Hause zum gemeinsamen Mittagessen mit den Omas, Tanten und Cousins. „Das wird ein feierlicher Tag und dafür machen wir uns alle schön“, sagt Mama Leslie Ochs.

In Milenas Zuckertüte kommt wenig Schnucke, sagt Katja Kaiser, vor allem Obst und kleine Spielsachen. Die Einschulung sei ein teurer Spaß: Insgesamt hat Milenas Ausstattung – vom Schulranzen übers Federmäppchen bis zur Zuckertüte – die Familie rund 500 Euro gekostet.