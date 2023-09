Schulstart: In Stadt und Landkreis Kassel steigt die Schülerzahl weiter

Von: Christina Hein

Teilen

Die Schülerzahlen in Stadt und Landkreis Kassel steigen weiterhin. © dpa

Auch im neuen Schuljahr, das heute beginnt, steigt die Zahl der Schülerinnen und Schüler. In Stadt und Landkreis Kassel werden 4250 Kinder eingeschult.

Kassel – Die Entwicklung der vergangenen Jahre hält weiter an: Es wird auch im neuen Schuljahr, das am heutigen Montag beginnt, voller und enger an den Schulen in und um Kassel. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler steigt kontinuierlich. Allein in der Stadt Kassel werden in der kommenden Woche 1850 Kinder eingeschult, im Landkreis sind es 2400. Vor einem Jahr waren es noch 1532 ABC-Schützen in Kassel und 1897 im Landkreis.

Für sie ist der erste Schultag ein besonderer Tag, der – auch das ein deutlicher Trend – oft mit einem großen Fest gefeiert wird, zu dem die ganze Familie zusammenkommt. In den Konditoreien sind eigene individualisierte Einschulungstorten inzwischen stark nachgefragt. Die Grundschüler sind die am stärksten wachsende Gruppe. Insgesamt werden an Kasseler Grundschulen 425 Kinder mehr unterrichtet als im vorausgegangenen Schuljahr (im Landkreis 431 Kinder mehr). Das bedeutet umgerechnet rund 20 Schülergruppen zusätzlich.

Die Unterrichtsversorgung für das Schuljahr 2023/24 gestaltet sich auch in unserer Region schwieriger als in den Vorjahren.

Die Gesamtzahl der Schülerinnen und Schüler ist im Vergleich zum Vorjahr im Verwaltungsgebiet des Staatlichen Schulamts um 1349 gestiegen. In Kassel werden für das Schuljahr 23/24 genau 21 610 Kinder und Jugendliche gezählt, im Landkreis 20 824. Zum Anstieg der Schülerzahlen tragen auch mehr Kinder von Geflüchteten bei. Die Zahl der Schüler in Intensivklassen ist im Vergleich zum Vorjahr im Schulamtsbezirk um 208 auf aktuell 2225 gestiegen.

Schulstart: Schülerzahl in Kassel steigt weiter an

Dazu sagt Annette Knieling, die Leiterin des Staatlichen Schulamts für den Landkreis und die Stadt Kassel: „Die Unterrichtsversorgung für das Schuljahr 2023/24 gestaltet sich auch in unserer Region schwieriger als in den Vorjahren.“ Dennoch könne man „in allen Schulen im Landkreis und in der Stadt Kassel gut ausgestattet“ ins neue Schuljahr starten.

Zur Unterrichtsversorgung sagt Knieling: Insgesamt 148 Stellen für Lehrpersonal seien neu besetzt worden, davon 121 durch Einstellung und 27 durch Versetzungen aus anderen Bundesländern. Gern hätte das Staatliche Schulamt weitere neue Grundschulkräfte (50 insgesamt) eingestellt. Einige Bewerberinnen und Bewerber hätten aber konkrete Einstellungsangebote abgelehnt. Der Bedarf sei durch Abordnungen von weiterführenden Schulen, durch den Einsatz von Pensionären und freiwilliges Aufstocken der Teilzeitbeschäftigten gedeckt worden.

Einschulungstorten sind in Kassel momentan sehr gefragt: Immer häufiger werden sie sogar beim Konditor bestellt.