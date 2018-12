Schulstreik in Kassel: Schüler demonstrieren am Dienstag in der Innenstadt

Mit Forderungen auf die Straße gegangen: Schüler streikten bereits vor einem Jahr in Kassel.

Um gegen den Sanierungsstau an Schulen zu protestieren, hat das Bündnis „Unsere Zukunft erkämpfen“ für Dienstag zu einem Schülerstreik aufgerufen. Der Protestmarsch geht durch die Kasseler Innenstadt.

Dieser Artikel wurde aktualisiert um 18.17 Uhr - Start ist um 9 Uhr an der Kreuzung Fünffensterstraße/Obere Königsstraße. Über den Steinweg bewegt sich der Marsch zur Kurt-Schumacher-Straße, dann Mauerstraße, Wolfsschlucht, Wilhelmsstraße auf die Obere Königsstraße zum Rathaus. Die Protestaktion ist für die Zeit zwischen 9 und 12 Uhr angemeldet.

Wie die KVG auf HNA-Anfrage mitteilte, werde versucht, den ÖPNV „komplett aufrechtzuerhalten“.

Bereits vor einem Jahr hatte das Bündnis mit den gleichen Forderungen 1000 Jugendliche zum Schulstreik mobilisiert.

Wir halten Sie am Dienstag ab 9 Uhr in diesem Artikel über alle Neuigkeiten auf dem Laufenden.

Vor dem Schülerstreik: Das sagen die Organisatoren

Wir haben vor dem Streik mit den Organisatoren Josefina Dux und Jan Wortmann gesprochen:

Wozu wieder ein Schülerstreik?

Jan Wortmann: Wir wollen auf den stetig anwachsenden Sanierungsstau von damals schon 144 Millionen Euro aufmerksam zu machen und die Stadt Kassel dazu aufzufordern, uns, die lernende Jugend, mehr in ihrem Haushaltsplan zu berücksichtigen.

Welche Schulen sind Ihrer Meinung nach in besonders problematischem Zustand?

Josefina Dux: In der Paul-Julius-von-Reuter-Schule ist derzeit ein gesamter Gebäudetrakt gesperrt, da das Dach nicht mehr tragfähig ist. Hier droht nun eine prekäre Raumsituation, weil auch ein weiterer Gebäudeteil mittelfristig von einer Sperrung bedroht ist.

Außerdem ist der naturwissenschaftliche Trakt der Offenen Schule Waldau in einem sehr schlechten baulichen Zustand. Die Schülerinnen und Schüler der OSW haben schon mehrere Aktionen gestartet, um auf den Zustand der Schule aufmerksam zu machen.

Ebenso ist die Schule Hegelsberg stark sanierungsbedürftig. Hier ist vor allem die Deckenverkleidung ein Problem, da die einzelnen Platten regelmäßig herunterfallen. An anderen Schulen ist der Sanierungsstau zwar weniger drastisch, aber doch deutlich zu erkennen.

Sehen das alle Kasseler Schüler so?

+ Jan Wortmann © Archivfoto: Koch Wortmann: Die meisten ja. Auch der Stadtschülerrat Kassel hat sich schon ausgiebig mit dem Sanierungsproblem und den teils unzumutbaren Bedingungen an Kasseler Schulen beschäftigt und unter anderem eine Kampagne gestartet, um auf die schlechte Hygiene sowie bauliche Mängel der Sanitäranlagen in Schulen aufmerksam zu machen. Aber marode Schulen sind nicht nur ein Kasseler Problem. Auch bundesweit gibt es Streikaktionen.

Wie reagiert das Kasseler Rathaus?

Dux: Anne Janz, die Bildungsdezernentin der Stadt Kassel, und Oberbürgermeister Christian Geselle haben uns im Gespräch versprochen, dass sie sich um einen Abbau des Sanierungsstaus bemühen würden. Das war im Herbst vergangenes Jahr. Trotzdem ist der Kasseler Sanierungsstau weiter angestiegen und beträgt aktuell circa 180 Millionen Euro, wie sich aus dem diesjährigen Haushaltsplan erschließen lässt.

Deswegen rufen wir als „Bündnis unsere Zukunft erkämpfen“ dieses Jahr erneut zum Schulstreik auf. Auch dieses Jahr heißt es wieder: „Mehr Geld für Bildung! Saniert unsere Schulen!“

Was sind Ihre Forderungen?

+ Josefina Dux © Privat Wortmann: Wir erwarten, dass das KIP I und KIP II, wie vorgeschrieben, bis Ende 2022 verbaut wird. Zusätzlich fordern wir sofortige Hilfe und ernsthafte Investitionen – vor allem in den genannten dringenden Fällen.

Die nötigen finanziellen Mittel könnten unter anderem aus den 23 Millionen Euro kommen, die die Stadt Kassel dieses Jahr zusätzlich vom Land bekommt.

Sprecher des Bündnisses „Unsere Zukunft erkämpfen“ sind Josefina Dux und Jan Wortmann (beide 18 und aus Kassel). Sie sind Schüler der Jacob-Grimm-Schule, wo sie die Q3 besuchen. An dem Oberstufengymnasium engagieren sie sich in der SV, Wortmann ist Schulsprecher. Das Bündnis hatte sich 2017 gegründet und den Streik vor einem Jahr organisiert.

Hunderte Kasseler Schüler bei Schulstreik 2017

Mehr Geld für die Renovierung der Kasseler Schulen und bessere Lernbedingungen: Dafür haben schon vor einem Jahr, am 11. Dezember 2017, Hunderte Schüler in Kassel demonstriert. Der Streik wurde von den Schülern größtenteils selbstständig organisiert. Bei der Kundgebung wurde vor allem kritisiert, dass die Politik zu wenig unternehmen würde, um die schlechten Zustände in den Schulen zu verbessern.