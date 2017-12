Schulstreik sorgt am Montag in Kassel für Behinderungen

Kassel. Durch den für den heutigen Montag angekündigten Schulstreik in Kassel ist nach Angaben von Stadt und KVG mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Die Teilnehmer wollen sich ab 9 Uhr am Rathaus treffen und sich zu einem Protestzug über Fünffensterstraße, Frankfurter Straße, Steinweg, Altmarkt, Stern und Königsstraße zurück zum Rathaus aufmachen. Die Aktionen wurden beim Ordnungsamt für die Zeit von 10 und 14 Uhr angemeldet.

Das Bündnis „Unsere Zukunft erkämpfen“, das zu dem Schulstreik für mehr Investitionen in Schulgebäude aufruft, hat seine Ziele noch einmal unterstrichen. Das meiste Geld, das die Stadt 2018 in Schulen investieren wolle, stamme aus dem kommunalen Investitionsprogramm. „Die Stadt entzieht sich der Verantwortung, selbst Geld in die Hand zu nehmen und die Mittel für die Sanierung der Schulen frei zu machen – im eigentlichen Haushalt sind nur rund 2,7 Millionen Euro vorgesehen“, kritisiert Vanessa Diener, Schülerin am Lichtenberg-Gymnasium im Namen des Bündnisses.

Stadt weist Kritik zurück

Zur Unterstützung des Protests erklärt das Bündnis, die Linke sei „dankenswerterweise die Kraft, die unser Anliegen auch in der Stadtverordnetenversammlung sichtbar macht“. Zu der Kritik betonte ein Sprecher der Stadt, in den vergangenen zehn Jahren seien insgesamt 106 Millionen Euro in Kasseler Schulen investiert worden.

