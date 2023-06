Schweres Unwetter sorgt für unzählige Schäden in Nordhessen: Ruderer retten sich in letzter Minute

Von: Bastian Ludwig

Teilen

Zahlreiche Straßen in Kassel stehen unter Wasser: Hier ein Bild von der Wilhelmshöher Allee © Ulrike Pflüger-Scherb

Ein Unwetter über Kassel hat am Donnerstagnachmittag Kassel heftig getroffen. Zahlreiche Schäden und eine gefährliche Situation auf der Fulda sind die erste Bilanz.

Kassel - Abgedeckte Dächer, vollgelaufene Keller, umgestürzte Bäume: Das schwere Unwetter über Nordhessen hat auch die Stadt Kassel und den Landkreis Kassel am Donnerstagnachmittag heftig getroffen. Die Polizei ist gerade erst dabei, sich einen Überblick über die zahlreichen Schäden zu verschaffen. Bislang seien aber keine Verletzten bekannt.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Nordhessen trafen erste Meldungen über abgedeckte Dächer und umgestürzte Bäume gegen 16.15 Uhr ein. Anschließend habe das Unwetter unter anderem in Bad Emstal, Baunatal, Kassel, Vellmar, Niestetal und Fuldatal zahlreiche Schäden verursacht. Die Leitungen bei der Polizei laufen wegen der zahlreichen Meldungen heiß. Viele erreichen die Feuerwehr wegen der überlasteten Leitungen nicht. Laut Polizei sind es bereits mehr als 100 Einsätze.

Unwetter über Kassel: Besonders brenzliger Fall auf der Fulda

Ein besonders brenzliger Fall ereignete sich auf der Fulda in Höhe des Auedamms. Dort war nach Auskunft der Polizei eine Gruppe von Schülern in Ruderbooten unterwegs, als das Unwetter kam. Feuerwehr und Polizei hätten sich auf das Schlimmste eingestellt. Glücklicherweise seien alle wohlbehalten ans Ufer zurückgekommen, so ein Polizeisprecher.

Größere Schäden an der Infrastruktur sind bislang nicht bekannt. Allerdings wurde ein möglicher Brand von einer Kita in Nord-Holland gemeldet.

Die großen Hagelkörner sollen zahlreiche Autos beschädigt haben. Etliche Bäume wurden entwurzelt. In der Elfbuchenstraße in Kassel und zwischen Baunatal und Elgershausen sind beispielsweise Bäume umgestürzt. Viele Straßen stehen noch unter Wasser. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz. (Bastian Ludwig)

Wir berichten weiter.