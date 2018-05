Suche nach vermisstem Schwimmer in Kassel: Letztes Lebenszeichen auf Handy

Warten am Ufer: Rund 20 Angehörige und Freunde des vermissten Imad H. verfolgten gestern Vormittag die Suche der Einsatzkräfte im Bugasee.

Kassel. Bisher suchten die Rettungskräfte vergeblich nach dem 33-jährigen Iraker, der seit Montag verschwunden ist. Die Suchaktion wird am Donnerstag fortgesetzt. Die Hoffnung auf ein gutes Ende schwindet allerdings.

Hat er noch Hoffnung? Der 52-jährige Barakat Kededa schüttelt am Mittwochvormittag den Kopf. Zusammen mit knapp 20 Männern und drei Frauen steht er am Bugasee und beobachtet die Arbeit von Polizei, Feuerwehr und Technischem Hilfswerk. Die Einsatzkräfte sind auf der Suche nach dem 33-jährigen Imad H.

Alles spricht zu diesem Zeitpunkt dafür, dass der Mann, der aus dem Irak nach Deutschland flüchtete, am Montag im Bugasee ertrunken ist. Barakat Kededa, der in Wuppertal lebt, ist ein Cousin des 33-Jährigen. Nachdem er von einem anderen Cousin erfahren hat, dass der 33-Jährige vermisst wird, sei er nach Kassel gefahren.

Traurig und fassungslos sind die Gesichter der Angehörigen und Freunde. Nachdem das Sonarboot des Technischen Hilfswerks (THW) eine erste verdächtige Stelle im See entdeckt hat und Taucher Lars Andrä, der mit einer Leine gesichert ist, abtaucht, gehen die Männer und Frauen näher ans Ufer. Die Anspannung ist greifbar. Einige weinen.

Nach 21 Minuten taucht Lars Andrä wieder auf. Bei der auffälligen Stelle in etwa vier Meter Tiefe handelte es sich nicht um den Vermissten, sondern um ein Fundament aus Beton für eine Boje im See. Auch an drei weiteren verdächtigen Stellen wird der Mann nicht gefunden.

Sein Cousin Imad, der 2014 nach Deutschland gekommen sei, habe ganz gut schwimmen können, erzählt Barakat Kededa. Das hat ihm ein anderer Cousin berichtet, der wie Imad in Kassel lebt. Im vergangenen Sommer sei Imad oft im Bugasee geschwommen. Zudem sei er ins Auebad gegangen.

Am Montag um 10.17 Uhr habe der 33-Jährige einem Cousin eine Sprachnachricht geschickt. Darin habe er gefragt, ob dieser Lust habe, mit ihm zum Bugasee zu fahren, um zu schwimmen. Der Cousin hatte kein Interesse.

+ Der Vermisste: Das Foto von Imad H. wurde vor drei Wochen am Bugasee aufgenommen. Am Montag trug er dieselbe Kleidung. © Privat

Danach gab es noch ein Lebenszeichen: Am Montag um 12.30 Uhr war das Handy von Imad H. Online. Es wurde später neben seiner Kleidung und dem Rad auf der Bank am See gefunden.

Als der Cousin am Dienstag von Imad H. nichts hörte und etwa 20 Mal vergeblich auf dessen Handy anrief, machten er und weitere Angehörige sich auf die Suche. Sie entdeckten gegen 18 Uhr seine Sachen auf der Bank. Ein Augenzeuge berichtet, dass die Angehörigen sehr aufgeregt gewesen seien. Einige seien in die Buga gesprungen und bis zur Boje geschwommen, um nach dem Mann zu suchen.

Im Zimmer des 33-Jährigen in der Flüchtlingsunterkunft hätten sie Medikamente gefunden, die ein Hinweis darauf sein könnten, dass der 33-Jährige Magenprobleme hatte, erzählt Barakat Kededa. Vielleicht sei dieser Umstand für den Badeunfall verantwortlich gewesen.

Fotografieren wollen sich die Männer nicht lassen. Das sei zu gefährlich. Sie seien Jesiden aus dem Irak, die vor der Terrorgruppe Islamischer Staat (IS) geflüchtet seien.

