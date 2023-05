E-Scooter-Fahrer nach Unfall in Kassel nicht in Lebensgefahr

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Spur der Verwüstung: Der Ford Mustang stieß gegen den E-Scooter und die Ampel an der Frankfurter Straße. © Hessennews.tv

Bei dem schweren Unfall am Samstagnachmittag auf der Frankfurter Straße/Ecke Heinrich-Heine-Straße wurde ein 26-jähriger Mann aus Kassel zwar erheblich, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Dem jungen Mann, der mit einem E-Scooter unterwegs gewesen war, wurde bei dem Unfall ein Fuß abgetrennt.

Kassel - Die Ermittlungen zu der Unfallursache, in die auch ein Gutachter eingebunden wurde, dauern an, teilt Polizeisprecher Matthias Mänz mit. Die Polizei bittet um weitere Hinweise von Zeugen.

Wie die ersten Ermittlungen ergeben hätten, habe sich der 26-Jährige am Samstag gegen 17.30 Uhr mit einem E-Scooter in Höhe der Heinrich-Heine-Straße auf dem Gehweg der Frankfurter Straße (stadtauswärts) befunden. Zu dieser Zeit befuhr ein 37-Jähriger aus Kassel mit einem Ford Mustang und zwei weiteren Insassen die Frankfurter Straße vom Weinberg kommend in stadtauswärtige Richtung. Gleichzeitig sei von der Heinrich-Heine-Straße aus ein 33-Jähriger aus Kassel mit einem 1er BMW über die stadtauswärts führenden Fahrstreifen der Frankfurter Straße gefahren, um im weiteren Verlauf nach links in Richtung Innenstadt/Weinberg abzubiegen.

Aus bislang noch unbekannten Gründen habe der Fahrer des Ford Mustang in Höhe der Heinrich-Heine-Straße offenbar die Kontrolle über den Pkw verloren, ohne dass es zu einer Berührung mit dem 1er BMW gekommen war, der vor ihm von rechts nach links die Fahrbahn querte. Der Ford geriet ins Schleudern, erfasste mit größerer Wucht zunächst auf dem rechten Gehweg den Mast der Fußgängerampel und anschließend den dort stehenden 26-Jährigen, der dadurch schwer verletzt wurde.

An dem Ford, der Fußgängerampel und dem E-Scooter entstanden erhebliche Schäden. Die Schadenshöhe wird insgesamt auf 26 000 Euro geschätzt. Hinweise: Tel. 0561/9100. (use)