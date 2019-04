Magische Nordlichter am finnischen Firmament

Erleben Sie beispielsweise eine Nacht im gemütlichen Artic Fox Igloo und träumen Sie mit Blick auf das faszinierende Polarwunder.

Über der unberührten Schneelandschaft des nordischen Lapplands liegt der einzigartige Zauber Skandinaviens.

Über der unberührten Schneelandschaft des nordischen Lapplands liegt der einzigartige Zauber Skandinaviens. Die weiße Wüste entführt Sie in ein Paradies voller atemberaubender Momente. Sie kommen im Feriendorf Gulo Gulo an, dessen komfortable Holzhütten zu Kuschelabenden am Kaminfeuer einladen. Nach Ihrer Expedition des Naturschutzgebiets können Sie in der Sauna wieder auftauen und Ihren Füßen den Luxus einer Fußbodenheizung gönnen.

Das wahre Winterwunder wartet jedoch draußen auf Sie. Im Ranua Wildlife Park können Sie mehr als 50 heimische Tierarten bewundern – unter anderem Polarbären, Rentiere und Elche. Bei einer Husky-Tour erblicken Sie die faszinierende Natur Finnlands aus einer anderen Perspektive. Selbst bei den Temperaturen wird Ihr Herz bei den zutraulichen, liebevollen und zuverlässigen Polarhunden schmelzen, die sie auf eine aufregende Safari mit unvergesslichen Eindrücken mitnehmen. Für den Adrenalinkick steht Ihnen auf eigenen Wunsch hin auch das Angebot einer Snowmbiltour zur Verfügung.

Das Highlight erwartet Sie in einer Nacht in den architektonischen Wunderwerken der Arctic Fox Igloos, gelegen am malerischen Ranuanjärvi-See. Das Polarlicht, welches durch die verglaste Decke in Grün- und Blautönen schimmert, sorgt für die perfekte romantische Atmosphäre.

Diese Luxusreise darf auf keiner Bucket-List fehlen und wird Sie mit einem monumentalen Moment nach dem nächsten verwöhnen.

