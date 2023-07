Security-Kräfte werden an den kommenden Wochenenden in Kasseler Freibädern eingesetzt

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

An den Wochenenden sollen jetzt Security-Kräfte in den Kasseler Freibädern, hier das Auebad, eingesetzt werden. © Dieter Schachtschneider

Während der Sommerferien werden an den Wochenenden die Mitarbeiter der Kasseler Freibäder von Security-Kräften bei ihrer Arbeit unterstützt.

Kassel – Nachdem es mehrfach Meldungen über Gewalt durch Badegäste in Berliner Freibädern gegeben hat, ist der Ruf nach strengeren Einlasskontrollen und mehr Sicherheitspersonal laut geworden. Auch aufgrund dieser bundesweit geführten Debatte sei es schwierig, geeignetes Personal im Sommer für die Kasseler Bäder zu finden, so Ingo Pijanka, Sprecher der Städtischen Werke.

In den Kasseler Freibädern gebe es solche Fälle wie in Berlin nicht, stellt der Sprecher klar.

Um die Mitarbeiter der Freibäder zu unterstützen, werde jetzt an den Wochenenden wieder externes Sicherheitspersonal eingesetzt. An diesen Tagen verstärke man die Aufsicht ab dem frühen Nachmittag durch Protex-Kollegen. Im Auebad würden zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes und in den Freibädern in Harleshausen und Bad Wilhelmshöhe je ein Mitarbeiter eingesetzt. „Bei hohem Besucherandrang können wir auch schnell und flexibel reagieren und weiter verstärken“, so der Sprecher. „Die Verstärkung hilft, dass sich alle Badegäste in den Kasseler Freibädern wie immer und wie gewohnt rundum wohlfühlen.“

Es gehe in erster Linie darum, allgemeine Kontrollgänge zu machen oder als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen, so Protex-Sprecherin Melanie Ronshausen. Die Mitarbeiter passten auch mal am Beckenrand auf, dass Schwimmer in Ruhe ihre Bahnen ziehen könnten und Badegäste, die den Schwimmbad-Besuch eher mit „Wasserspaß“ verbinden, sich nicht unmittelbar im klassischen Schwimmerbereich aufhielten.

Probleme im vergangenen Jahr

Bereits im vergangenen Jahr waren Mitarbeiter von Protex im Kasseler Auebad eingestezt worden. Damals hatte es massive Kritik an den Zuständen in dem Kombibad an der Fulda gegeben, nachdem es dort zeitweise kostenlosen Eintritt für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre gegeben hatte. Besucher hatten damals darüber geklagt, dass das Kombibad oft viel zu voll und dreckig gewesen ist. Insbesondere an den Wochenenden hatte die große Zahl der Besucher für Probleme gesorgt.

Seit Mitte April 2022 hatte es auch mehrere Polizeieinsätze im Auebad gegeben. Vier Mal waren damals zum Beispiel Streifen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung gerufen worden, so ein Polizeisprecher. Bei den Tatverdächtigen handelte es sich um Jungen beziehungsweise Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 18 Jahren.

Die Städtischen Werke reagierten vor einem Jahr, indem die freien Eintrittskarten beschränkt wurden, nur noch 300 Kinder und Jugendliche konnten täglich das Bad kostenlos besuchen. Zudem wurden die Zahl der Reinigungskräfte erhöht und der Sicherheitsdienst Protex engagiert, der vor einem Jahr täglich im Auebad im Einsatz gewesen ist. (use)