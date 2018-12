Sehr sonnig und viel zu trocken: Das Jahr 2018 sorgte für Rekorde

Es war das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen, außerdem war es viel zu trocken. Die Auswirkungen werden auch im neuen Jahr zu spüren sein.

Noch nie war es so warm und selten so trocken: Hessen hat das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen 1881 erlebt. Im Schnitt betrug die Temperatur 10,6 Grad und damit 0,3 Grad mehr als im bislang wärmsten Jahr 2014. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) seiner Jahresbilanz mit. Das nun zu Ende gehende Jahr lag 2,4 Grad über dem vieljährigen Mittelwert. Zudem war es viel zu trocken: Mit knapp 580 Litern pro Quadratmeter blieb der Niederschlag weit unter dem Mittelwert von 793 Litern.

Wie bundesweit war es auch in Hessen mit fast 1970 Stunden sehr sonnig, der Referenzwert liegt hier bei 1459 Stunden. Problematisch war dies vor allem im Zusammenspiel mit der außergewöhnlichen Trockenheit, wie DWD-Agrarmeteorologe Hans Helmut Schmitt sagte. Denn bei viel Sonne und Hitze steigt die Verdunstung des ohnehin knappen Wassers. Der Niederschlag sei lokal ungleich verteilt und damit auch die von seinem Ausbleiben verursachten Probleme. Südhessen etwa habe es besonders getroffen. "Wir brauchen jetzt einen sehr, sehr nassen Winter als Ausgleich, momentan sind wir da auch auf einem ganz guten Weg", sagte Schmitt.

Während für Eisdielen und Schwimmbäder 2018 Traumwetter herrschte, zeigten sich andernorts immer schwerwiegender Auswirkungen der Dürre. So musste der Schiffsverkehr eingeschränkt werden, selbst der größte deutsche Strom, der Rhein, schrumpfte zunächst mehr und mehr. Erst im Dezember erholten sich die Flüsse im Land, nachdem sich die Situation bis Ende November zusehends verschärft hatte, wie das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) berichtete.

Die meisten Landwirte in Hessen erlitten wegen der Trockenheit Einbußen, es war die zweitschlechteste Getreideernte der vergangenen zehn Jahre. Die Grünfutter-Produktion sank um die Hälfte, wie der hessische Bauernverband mitteilte. "Das hat es noch nicht gegeben", sagte Sprecher Bernd Weber zum Dürre-Jahr. Die Auswirkungen würden auch 2019 noch zu spüren sein. Denn das Wintergetreide, das wie immer Ende des Sommers gesät wurde, fiel auf knochentrockenen Boden und ging vielerorts gar nicht erst auf. Viele Bauern verzichteten deshalb auf die Aussaat, die Anbaufläche für Winterraps schrumpfte um ein Drittel.

Betroffen sind auch Wintergerste und Winterweizen, teilweise seien hier Felder beregnet worden, damit die Samen überhaupt eine Chance zum Keimen gehabt hätten. Wie hoch die Einbußen sein werden, werde man im Frühjahr beurteilen können, sagte Weber.

"Bei uns ist die Lage sehr besorgniserregend", sagte der Sprecher der hessischen Waldbesitzer, Christian Raupach. Ganze Flächen seien abgestorben. Bei den Nadelbäumen sei dies bereits sichtbar: "Wenn die Krone rot ist, ist der Baum tot." Bei den Laubbäumen zeige sich das ganze Ausmaß erst im Frühjahr. Deshalb könne der Schaden noch nicht beziffert werden. Klar sei, dass von den jungen Bäumchen zwei Drittel nicht überlebt hätten.

Seit April habe es ein großes Regendefizit gegeben, Mitte Oktober sei dann in den Wäldern das ganze Ausmaß der Schäden sichtbar geworden. "Die älteren Förster sagen, so wie dieses Jahr war es noch nie", berichtete Raupach. Nun komme es darauf an, dass in den kommenden Monaten genügend Niederschläge fallen, um möglichst viel aufzuholen.

Der wirtschaftliche Schaden sei immens, zumal der Holzpreis gefallen sei und es auch zu wenige junge Pflanzen auf dem Markt gebe, um wieder aufzuforsten. Die in Aussicht gestellten Hilfen der Politik reichten "hinten und vorne nicht". Zudem sei der bürokratische Aufwand zu große, um sie zu beantragen, kritisierte Raupach.