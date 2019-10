Alles für die Traumhochzeit

Über 60 Aussteller präsentieren sich bei den Kassel Bridal Days am 2. und 3. November

Die Hochzeit soll der schönste Tag im Leben werden. Doch bis es soweit ist, gibt es jede Menge zu tun. Wo soll gefeiert werden? Welches Kleid steht mir am besten, und wie soll die Blumendekoration aussehen? Die Checkliste für die individuelle Traumhochzeit ist lang. Wer noch Inspiration braucht, sollte sich die Kassel Bridal Days nicht entgehen lassen. Am 2. und 3. November steigt die größte Hochzeitsmesse der Region im Kongress Palais Kassel, geöffnet ist jeweils von 10 bis 17 Uhr.

Über 60 Aussteller werden vertreten sein: Hochzeitsplaner und Brautmodengeschäfte, Locations und Floristen, Juweliere und Konditoren, Fotografen und Caterer, Stylisten und Dekorationsexperten. Absolutes Highlight wird die Wedding Show, die an beiden Veranstaltungstagen jeweils um 14 Uhr im blauen Saal stattfindet. Dort werden laut Ankündigung die aktuellen Trends der Braut- und Herrenmode vorgestellt. Dazu gehören auch Accessoires internationaler Designer. Das Rahmenprogramm gestalten Tanzschulen und Künstler aus der Region.

Vielen Paaren ist es wichtig, ihrer Hochzeit eine persönliche Note zu verleihen. Das fängt bei den Einladungen an und endet bei schön gestalteten Gastgeschenken: Bei den Kassel Bridal Days lädt das Hobbyhaus Michel deshalb zu Workshops ein. Unter anderem bekommen die Besucher Tipps, wie sie Einladungen selbst gestalten und mit Handlettering zum Beispiel Tischkarten zum echten Hingucker machen können. Stylisten zeigen außerdem, wie man ein typgerechtes Braut-Make-up zaubert und Hochzeitsplaner verraten, wie man die Traumhochzeit entspannt und individuell plant.

Übrigens: An beiden Veranstaltungstagen wird eine professionelle Kinderbetreuung angeboten. Während Mama und Papa durchs Kongress Palais bummeln, sind die jüngsten Besucher beim Team von Anas Zwergentreff in besten Händen. Und wer bei so vielen Eindrücken auch mal eine Pause braucht, kann in der Entree-Lounge bei Kaffee oder Cocktails entspannen.

Kassel Bridal Days: am 2. und 3. November jeweils von 10 bis 17 Uhr im Kongress Palais Kassel. Karten gibt es für 8 Euro im Vorverkauf und für 10 Euro an der Tageskasse. Weitere Infos: www.kassel-bridal-days.de

+ Highlight der Veranstaltung: Bei der Wedding Show werden aktuelle Trends der Brautmode präsentiert. Fotos: Kassel Bridal Days, Repro: Pamela De Filippo

Vom Outfit bis zur Dekoration: Zwei Tage lang dreht sich im Kongress Palais Kassel alles um den schönsten Tag im Leben.

Für ein unvergessliches Fest: Bei den Kassel Bridal Days stellen sich auch Experten für Hochzeitsdekoration vor.