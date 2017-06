Sein Weg ist lang, aber erstmals sieht er ein Licht am Ende des Tunnels

Sie kennen ihn? Da sind wir nicht sicher! Wahrscheinlich haben auch Sie bereits einmal jemanden getroffen, der sehr stark unter seinem Körpergewicht leidet. Was es mit ihm macht? Das ist sehr vielseitig!

Gesundheitliche Probleme gehen mit großen Leistungseinschränkungen im Job einher. Auch für die Familie und die Freizeit bleibt häufig nicht mehr genug Kraft, weil die körperliche Last enorme Anstrengungen täglich erfordert.

Der Wunsch nach weniger Gewicht, wird durch die Realität und scheinbare Unerreichbarkeit überlagert. Es bleibt über Jahre ein Traum 40 oder sogar 50 kg abzunehmen.

Kassel hat jetzt eine Lösung für ihn. Auch er kann sein Wunschgewicht erreichen. „Mit Lebensmitteln aus dem Supermarkt, ohne Kalorienzählen, lästigen Hungerqualen, mit einem alltagstauglichen Konzept sowie ohne Ersatznahrung,“ sagt Antje Scharf, Inhaberin des easylife-Therapiezentrums in Kassel.

Martin B. ist einer von 340 Teilnehmern, die derzeit im Therapiezentrum Kassel begleitet werden. Was es mit ihm macht? Schauen Sie selbst! Es fehlt ihm an nichts. Seine Ernährung ist nicht nur ausgewogen und gesund, sie erzeugt vor allem keine Mangelerscheinungen. Das Wichtigste aber: Martin hat Spaß und Freude! Und das zeigt er unter anderem immer, wenn er im Therapiezentrum im Gespräch mit den Ernährungsberatern ist.

„Noch nie zuvor habe ich so viel erreicht! Noch nie zuvor habe ich in 16 Wochen 36 Kilogramm verloren“, sagt Martin B. „Mein Leben wird tatsächlich viel leichter! Neben der deutlich reduzierten körperlichen Belastung, habe ich einfach viel mehr Spaß am Leben!“, sagt B. begeistert. Und es geht weiter. Sein Ziel ist noch weitere 20 kg zu schaffen, um auf sein Wunschgewicht von 99 kg zu gelangen. Er ist sich sicher: Dank easylife kann er es schaffen. Mehr noch! Das Konzept von easylife legt besonderen Wert auf die Erhaltung des Gewichts. Den Jo-Jo-Effekt zu vermeiden bleibt auch bei easylife kein Traum.

Die Original-easylife-Therapie hat sich bereits seit 25 Jahren bewährt. Jeder Teilnehmer wird von ausgebildetem Fachpersonal begleitet. Somit ist dieses Konzept für fast jeden geeignet. (nh)

