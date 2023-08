Seit 75 Jahren baut Polyma Stromaggregate in Kassel

Von: Johannes Rützel

Das meistverkaufte Aggregat: 100 kVA Leistung für etwa 100 000 Euro, etwa 60 Stück pro Jahr werden verkauft, „Tendenz steigend“, sagt Steffen Link. © Rützel, Johannes

Ob mobile Flutlichtanlagen oder Notstromaggregate für den Katastrophenschutz - Polyma Energiesysteme feiert im September in Waldau Firmenjubiläum.

Kassel – „Wir sehen uns grundsätzlich als Familienunternehmen“, sagt Steffen Link. Seit acht Jahren arbeitet der 40-Jährige für Polyma Energiesysteme. Als Betriebsleiter oder Chief Operating Officer (COO), wie er sich selbst mit einem Schmunzeln bezeichnet, leitet er das tägliche Geschäft, das im Wesentlichen aus Bau, Vertrieb und Wartung von Dieselaggregaten zur Stromerzeugung besteht.

Polyma macht dabei fast alles selbst, erklärt Steffen Link: Fahrgestelle werden aus millimeterdickem Stahl geschweißt, Container aus Aluminium oder Stahlblech gebaut und lackiert, elektrische Schaltschränke zusammengesetzt. Die Motoren stammen von John Deere, Volvo oder Scania. Für viel Leistung verbaut Polyma auch Blöcke aus dem Schiffbau von MTU-Rolls-Royce – 16 Zylinder, mit Luftfiltern so groß wie Fässer, gekoppelt an Generatoren die mit 1000 kVA Leistung später ein ganzes Wohnviertel versorgen können. Besonders auch: Ausgeliefert wird mit einer eigenen Lkw-Flotte und Stromaggregate werden auch nach 40 Jahren Betrieb noch zur Überholung angenommen.

Polyma schweißt die Container für die Stromaggregate komplett selbst: Betriebsleiter Steffen Link präsentiert im Vordergrund ein verstärktes Modell aus Stahl, das später im Tagebau zum Einsatz kommen wird. Im Hintergrund steht ein leichteres Gehäuse aus Aluminium. © Johannes Rützel

Polyma: Produktion lief früher in der Halle von Edeka Aschoff in Kassel

Polyma wurde 1948 als Kasseler Truck GmbH gegründet. Der Firmensitz befand sich bis vor dem Umzug nach Waldau 2008 in der Frankfurter Straße. Die Gebäude stehen heute noch, genutzt vom Edeka-Markt Aschoff. „Die Betonstürze im Supermarkt, wo der Kran lief, die kann man heute noch sehen“, sagt Vertriebschef Karsten Doherr. Wo heute der Bäcker ist, saßen früher die Verwaltungsmitarbeiter.

Ein Polyma-Aggregat aus den 1970er-Jahren: Viele Maschinen halten mehrere Jahrzehnte. Eine Überholung nach 40 Jahren ist keine Seltenheit. Archi © Polyma/nh

Die Nachfrage nach mobilen Stromerzeugern wächst – und mit ihr Polyma. „Energieversorgung im Notfall, das ist mehr ins Bewusstsein gerückt“, hat Steffen Link in jüngster Zeit beobachtet. In der Produktionshalle herrscht dementsprechend viel Betrieb: An jeder Ecke wird gearbeitet, auch an großen Generatoren für den Katastrophenschutz. Von 140 Mitarbeitern arbeiten 105 am Standort Kassel die gut gefüllten Auftragsbücher ab. „Bei der Planung sind wir derzeit im Frühjahr 2025“, sagt Steffen Link. Über die letzten Jahre sei der Umsatz stetig gestiegen, auf zuletzt 22 Millionen Euro, die Mitarbeiterzahl wurde seit 2013 etwa verdoppelt, ergänzt Karsten Doherr. Der 39-Jährige arbeitet seit über 13 Jahren für Polyma.

Polyma: Zukunft liegt in Europa

Auch im Vertrieb hat sich Polyma neu orientiert: Vor dem Inhaberwechsel 2005 wurden etwa drei Viertel der Aggregate ins Ausland exportiert. Mittlerweile fokussiere man sich auf den deutschsprachigen Raum. Die Kunden sind vor allem Stadtwerke und Energieversorger, die mit den Aggregaten Wartungsarbeiten an ihren Stromnetzen überbrücken.

Für die Zukunft forscht Polyma an Alternativen zum Dieselmotor. E-Mobilität hätte es bei Polyma früher schon gegeben, sagen Link und Doherr. Man habe auch Hybridsysteme mit Akku und Benzinmotoren im Angebot. Für die Zukunft arbeite man an Erdgas- und Wasserstoffantrieben sowie großen Akkus, „fahrbaren Powerbanks“, wie Karsten Doherr sagt. „Das Hauptproblem an neuen Technologien ist der hohe Preis“, sagt Doherr. Denn Kompromisse bei der Qualität wolle man auf Kosten der Versorgungssicherheit nicht eingehen. Steffen Link ergänzt: „Der Diesel wird sich bei uns noch etwas halten, länger als im Kfz-Bereich vermutlich.“

Jubiläumsfeier: Polyma feiert das Jubiläum am 7. September mit einer Hausmesse. „Jeder der interessiert ist, kann gerne vorbeikommen“, sagt Steffen Link. Die Firma bittet um Anmeldung auf polyma.net bis zum 1. September. (Johannes Rützel)