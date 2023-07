Selina Führer aus Kassel schließt Schule mit 1,0-Abi ab

Von: Hannah Köllen

Teilen

Abschluss mit Bestnote: Selina Führer macht ihr Abi mit 1,0. An der Elisabeth-Knipping-Schule gibt es in diesem Schuljahr insgesamt zwei 1,0-Abiturientinnen. © hannah Köllen

Selina Führer von der Elisabeth-Knipping-Schule machte ihr Abi mit 1,0. Im Gespräch mit der HNA verrät die junge Frau, welche Pläne sie für die Zukunft hat.

Kassel – Ein Abischnitt von 1,0 ist selten, Selina Führer von der Elisabeth-Knipping-Schule hat die Schule nun mit diesem besonders guten Ergebnis abgeschlossen.



Dass sie das Abitur mit dieser Traumnote machen wird, hätte sie nie gedacht: „In der Mittelstufe hatte ich auch schon mal schlechte Noten, vor allem in den sprachlichen Fächern. Damals hätte ich niemals damit gerechnet, so ein gutes Abi zu machen“, sagt die 20-Jährige. Bis zur zehnten Klasse besuchte Selina Führer die Ahnatal-Schule, die Gesamtschule in Vellmar.



Im Anschluss entschied sie sich für die Elisabeth-Knipping-Schule, ein berufliches Gymnasium in der Nordstadt. „Dort konnte ich das Fach Erziehungswissenschaft als Leistungskurs wählen, das bieten nicht viele Schulen an“, sagt Führer. Bereits an ihrer früheren Schule habe sie Pädagogikunterricht gehabt, „das hat mir schon immer Spaß gemacht“, sagt Selina Führer.

Schülerin aus Kassel: Abi mi 1,0

Da verwundert es nicht, dass die Abiturientin nun ein Lehramtsstudium beginnen möchte. „Im Herbst starte ich mit dem Studium Mathe und Chemie für das Gymnasiallehramt an der Universität Kassel, ich freue mich auf den neuen Lebensabschnitt“, sagt Führer. Lediglich aufgrund ihres guten Abischnitts ein Studium mit besonders hohem Numerus Clausus zu beginnen, findet Führer nicht gut. Für Medizin sei sie – trotz ihrer guten Noten – nicht geeignet.

„Bio liegt mir nicht und ich kann überhaupt kein Blut sehen“, sagt die Abiturientin. Lehramt hingegen, das wolle sie schon lange machen. „Ich habe auch schon mal in der Hausaufgabenbetreuung gearbeitet, das hat mir gut gefallen“, sagt Selina Führer. Sie hoffe, während des Studiums erste Erfahrungen als Vertretungslehrerin sammeln zu können.

Als Mutmacher während der Abiturprüfungen habe ihr ein Plakat gedient, das ihre Familie für sie gestaltet und am Schulzaun befestigt habe. Für die guten Ergebnisse im Abi habe sie viel lernen müssen: „Ich vergesse Dinge schnell, dementsprechend musste ich den Stoff immerzu wiederholen“, sagt Selina Führer. Einen Ausgleich zum vielen Lernen findet sie, wenn sie sich mit Freunden trifft oder Bücher liest. Für alle Abiturfächer – neben Erziehungswissenschaft hat sich Führer auch in Mathematik, Deutsch und Psychologie prüfen lassen – habe sie sich Lernzettel erstellt.

1,0-Abi: Schülerin aus Kassel musste viel lernen

Die Vorbereitung aufs Abi alleine Zuhause habe ihr keine Probleme bereitet, „in Teilen waren wir das aus dem Home-Schooling während der Corona-Pandemie schon gewöhnt“, sagt Führer. Viele ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler haben die Schule im Laufe der Jahre ohne Abitur verlassen – Führer vermutet auch die Lernumstände während der Pandemie als Ursache dafür. „Von 130 Schülerinnen und Schülern, die vor drei Jahren hier gestartet sind, haben jetzt nur 73 ihr Abitur gemacht.“



Für sie gab es Anfang des Monats einen Abiball im Hallenbad Ost. Dort wurden auch die Zeugnisse verteilt. Damals habe sie aufgrund ihrer Noten bereits geahnt, dass ihr Schnitt gut sein werde. „Als ich mein Zeugnis bekommen habe, habe ich erst mal geprüft, ob ich mich mit den Punkten auch wirklich nicht verrechnet habe“, erinnert sich Selina Führer. Ihre besondere Leistung wurde während der Feier honoriert: „Es gab dann eine Ehrung für mich, da habe ich eine Urkunde und ein Buch geschenkt bekommen“, sagt Führer.