Fahrstuhl erneut defekt, Senioren sitzen in Kasseler Wohnung fest

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Saßen vier Tage in ihrer Wohnung fest: Gabriela und Andreas Mongelli konnten von Freitag bis Montag das Haus nicht verlassen, weil der Fahrstuhl defekt gewesen ist. © ULRIKE PFLÜGER-SCHERB

Da der Fahrstuhl in der Awo-Wohnanlage für Senioren in Wehlheiden erneut defekt war, konnten gehbehinderte Menschen tagelang ihre Wohnung nicht verlassen.

Kassel – Gabriela und Andreas Mongelli hatten sich auf die Taufe ihres sechsten Enkelkindes gefreut. Die Taufe der neun Wochen alten Claudia hat am vergangenen Sonntag in Hamburg stattgefunden. Allerdings ohne die Großeltern. Die saßen nämlich in ihrer Wohnung in der Awo-Seniorenwohnanlage an der Schönfelder Straße in Wehlheiden fest. Grund: Der Fahrstuhl war über das gesamte Wochenende ausgefallen – und das nicht zum ersten Mal. Da die 69-Jährige und ihr 77-jähriger Ehemann beide keine Treppen mehr steigen können und auf Rollatoren angewiesen sind, konnten sie ihre Wohnung im ersten Stock nicht mehr verlassen.

Dass ein Fahrstuhl mal ausfallen kann, dafür haben die Mongellis Verständnis. Allerdings müsse er dann innerhalb von einem Tag repariert werden. Sie hätten aber nicht einmal die Möglichkeit gehabt, den Schaden bei der Awo zu melden. Nachdem er festgestellt hatte, dass der Fahrstuhl defekt ist, habe er am Freitagmittag gegen 13.30 Uhr versucht, die Quartiersmanagerin der Awo anzurufen, sagt Andreas Mongelli. Aber das Handy der Frau sei abgestellt gewesen.

Das bestreitet man bei der Awo. Nach Angaben von Awo-Sprecherin Sigrid Wieder sei der Anruf auf dem Festnetz eingegangen. Zu diesem Zeitpunkt am Freitag sei die Quartiersmanagerin bereits außer Haus gewesen. Jedoch wäre sie jederzeit auf dem Handy erreichbar gewesen. „Laut Verlauf hat niemand angerufen“, so Wieder.

Die Mongellis bleiben indes bei ihrer Darstellung, dass sie vergeblich auf dem Handy der Frau angerufen hätten, weil es aus gewesen sei. Zudem hätten sie eine Nachbarin gebeten, die noch Treppen steigen kann, bei der Notfallnummer, die am Fahrstuhl im Erdgeschoss angebracht worden war (allerdings nicht in den oberen Etagen), dort anzurufen. Das habe die Nachbarin auch getan. Dort habe man ihr mitgeteilt, dass man nicht zuständig sei und die Nummer eines anderen Ansprechpartners weitergegeben. Anschließend habe die Nachbarin dort angerufen. Dort habe sie nur die Auskunft von einer Frau bekommen, dass ihr Mann jetzt nicht könne, weil er unter der Dusche stehe. Die Mongellis fühlten sich völlig allein gelassen. „Der Fahrstuhl ist für uns lebenswichtig“, sagt Gabriela Mongelli, die den Pflegegrad 2 hat. Ihr Mann hat Pflegegrad 3. Als sie vor sieben Jahren in die Wohnanlage eingezogen seien, sei es Voraussetzung gewesen, dass sie einen Behindertenausweis haben. Das Paar berichtet, dass in der Wohnanlage mit fünf Etagen viele Menschen mit Gehbehinderung leben, die auf den Fahrstuhl angewiesen sind. „Es ist schlimm, wenn man aus seiner Wohnung nicht rauskommt“, sagt Gabriela Mongelli. „Das schlägt aufs Gemüt.“

Erst im Juni war der Fahrstuhl in der Seniorenwohnanlage eine ganze Woche ausgefallen, weil ein Steuerungselement defekt war. „Dafür gab es Lieferschwierigkeiten“, begründet Sigrid Wieder den langen Ausfall. Am vergangenen Wochenende sei der Fahrstuhl aufgrund einer „unsachgemäßen Handhabung“ ausgefallen. Vermutlich sei bei einem Umzug in der vergangenen Woche etwas in die Tür gestellt worden, was letztlich zu dem Ausfall geführt habe, so die Awo-Sprecherin. Nachdem man am Montag davon erfahren habe, sei die Wartungsfirma innerhalb von 45 Minuten vor Ort gewesen, um den Schaden zu beheben.

Zu spät für die Mongellis, um bei der Taufe ihrer Enkelin dabei zu sein. (use)