Shopping Queen des Jahres: Kasselerin Dritte bei Show von Guido Maria Kretschmer

Dieser Artikel wurde aktualisiert am 23. Dezember um 23 Uhr - Die gebürtige Kasselerin Johanna Ewald hat bei der Fernsehshow Shopping Queen des Jahres den dritten Platz belegt. Gewonnen hat Luisa Verfürth aus Hannover. Bei dem Show-Special werden zum Jahresende die Besten der 48 Gewinnerinnen gekürt. Ewald musste gegen drei Konkurrentinnen antreten. Das Motto der Show, in der die Kandidaten mit prominenter Shoppingbegleitung unterwegs sind: "Guidos große Fashion-Wand - Schnapp dir das passende It-Piece für deinen perfekten Look."

"Ich bin nicht wirklich enttäuscht über meinen dritten Platz, da ich mich echt gefreut habe, überhaupt für Shopping Queen des Jahres ausgewählt worden zu sein", sagt Johanna Ewald zu ihrem Abschneiden. Außerdem habe sie eine traumhafte Tasche und neue Freunde gewonnen. "Allerdings finde ich es schade, dass die Wertung aus meiner und Bonnies Sicht nicht wirklich fair war", so die 23-Jährige.

"Das Einkaufen mit Modedesignerin Bonnie Strange hat echt super geklappt, wenn ich Motivation brauchte, hat sie die mir gegeben und wenn etwas Ruhe nötig war, hat sie auch dafür gesorgt", sagt Ewald. Bonnie sei für sie ein Partner in Crime gewesen.

Ewald war durch ihren Auftritt bei "The Voice of Germany" 2014 bekannt geworden. Im Frühjahr hatte die Studentin dann den Titel der Shopping Queen in Berlin geholt. Ob sie an einer weiteren Fernsehsendung teilnehmen will? "Man soll niemals nie sagen, aber ich glaube, ich bin jetzt erst mal erholt vom Fernsehen", sagt Ewald.

Vorbericht: Holt sie die Krone? Kasselerin ist heute bei Shopping Queen des Jahres

Wenn Guido Maria Kretschmer seine Shopping Queen des Jahres - also die beste aus 218 Kandidaten kürt - dann ist auch eine gebürtige Kasselerin in der Fernsehshow zu sehen.

Johanna Ewald (23), die im April in Berlin den Shopping Queen-Titel geholt hat, will jetzt auch Shopping Queen des Jahres werden. Die dreistündige Show wird am Sonntag, 23. Dezember, um 20.15 Uhr auf Vox ausgestrahlt.

Insgesamt haben in diesem Jahr 218 Kandidaten an den Shopping Queen-Sendungen aus 28 Städten teilgenommen – bei denen 48 Gewinner gekürt wurden. „Ich habe bei Shopping Queen mitgemacht in der Hoffnung, mich mit einem Sieg für Shopping Queen des Jahres zu qualifizieren“, sagt Johanna Ewald, die in München Sonderpädagogik studiert und zuvor als Musikerin und Journalistin für die HNA und in Berlin gearbeitet hat.

Moderator Guido Maria Kretschmer hat sie persönlich ausgewählt

Als sie dann die Einladung bekommen habe, sei sie dann doch überrascht gewesen. Die Kandidatinnen für die Show werden nämlich von Moderator Guido Maria Kretschmer persönlich ausgewählt: „Sie müssen einen besonderen Look und eine außergewöhnliche Persönlichkeit haben.“ In der Shopping Queen-Folge aus Berlin hatte Kretschmer über Johanna Ewald gesagt: „Sie hat alles, was man braucht.“ Im April war das Motto: V-Neck gewesen. Das Outfit musste damals einen besonderen Ausschnitt haben.

Das Motto jetzt: „Guidos große Fashion-Wand – Schnapp dir das passende It-Piece für deinen perfekten Look.“ Ein It-Piece ist ein Kleidungsstück, das im Trend liegt und jeder haben will. Am Ende der Show gibt es eine New York-Reise und 500 Euro zu gewinnen. Auch das ausgesuchte It-Piece dürfen die Kandidaten behalten.

Johanna Ewalds Konkurrentinnen: Die Shopping Queens Eliene de Oliveira (37) aus München, Sonja Reiprich (48) aus Hamburg und Luisa Verfürth (33) aus Hannover. Johanna Ewald ist mit 23 die jüngste Finalistin.

Den vier Kandidatinnen werden von Moderator Guido Kretschmer bei ihren Shopping-Touren in Berlin, bei denen sie 500 Euro ausgeben können, Promis zur Seite gestellt. Sila Sahin (32) bekannt aus der Fernsehserie Gute Zeiten, schlechte Zeiten (GZSZ), Moderatorin und Sängerin Bonnie Strange (32), Sängerin Patricia Kelly (49) und Schauspielerin Anouschka Renzi (54) werden die Kandidatinnen unterstützen.

Kasselerin war mit Bonnie Strange unterwegs

Johanna Ewald wird mit Bonnie Strange unterwegs sein. „Darüber habe ich mich wahnsinnig gefreut“, sagt sie. Die 32-jährige Strange, die mit bürgerlichem Namen Jana Weilert heißt, arbeitet als Moderatorin, Modedesignerin und Sängerin. Bekannt geworden ist sie durch ihre Beziehung zu Wilson-Gonzalez Ochsenknecht – mittlerweile ist das Paar allerdings getrennt. Die Tochter von Bonnie Strange wurde 2018 geboren. Tausende folgen ihr auf Instagram. Strange und Ewald sind sich sicher: „Wir sind uns sehr ähnlich.“

„Bei unserer Shoppingtour waren wir in verschiedenen Läden – einmal quer durch Berlin“, erzählt Johanna Ewald, die selbst lange Zeit in der Hauptstadt gewohnt hat. Unter anderem sei sie mit Bonnie Strange bei „Picknweight“ gewesen, wo Kleidungsstücke nach Gewicht bezahlt werden. Wenn sie die Reise nach New York für zwei Personen gewinnt, dann will Johanna Ewald ihre Shopping-Begleitung aus der Sendung im April, Emily Metzger, mitnehmen.

Johanna Ewald ist als Teilnehmerin der Casting-Show „The Voice of Germany“ bekannt geworden, wo sie 2014 mit ihrer Harfe auftrat.