Sie bieten Bewegung für alle Menschen: 15 Preisträger ausgezeichnet

Die Resonanz auf die Ausschreibung und die Qualität der Projekte war beeindruckend: Für den Wettbewerb „Modellregion Inklusion – Ein sportlich bewegtes Kassel für alle“ hatten Kasseler Vereine, Initiativen und Organisationen insgesamt 20 Projektideen eingereicht, 15 wurden jetzt prämiert.

Die Jury habe es bei der großen Zahl an hochkarätigen Vorschlägen nicht einfach gehabt, sagte Mitglied Anja Deiß-Fürst vom Sozialamt. Zu den Bewerbungen zählten Projekte wie das Schulhofspielgerät Nestschaukel in Waldau, das alle – auch Kinder im Rollstuhl – nutzen können oder das gemeinsame Tanzen mit Demenzkranken des Rot-Weiss-Klubs.

An die Preisträger werden insgesamt 50.000 Euro Fördergeld ausgeschüttet. Zusammen mit Eigenmitteln in Höhe von 10.000 Euro kommt eine Gesamtsumme von 60.000 Euro zusammen, die jetzt in inklusive Bewegungsangebote und -projekte investiert werden können.

Kassel sei „als dynamische Stadt auch im inklusiven Gedanken bereits sehr gut aufgestellt“, sagte Sozialdezernentin Ilona Friedrich zur Begrüßung der Preisträger im Bürgersaal. „Aber wir können und wollen noch um Einiges besser werden.“ Der Wettbewerb sei ein wesentlicher Bestandteil der Förderung inklusiver Sport- und Bewegungsangebote. Es gehe darum, Vielfalt, Unterschiedlichkeit und Einzigartigkeit zu fördern. Vielfalt und Heterogenität der Gesellschaft sei „in unserer Stadtgesellschaft ausdrücklich gewollt“.

Kassel war im Vorfeld mit 17 weiteren Städten im Rahmen der Modellregion Inklusion ausgewählt worden. Dafür stehen insgesamt 100.000 Euro aus Fördermitteln des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration zur Verfügung. Die Hälfte der Mittel sind in den Wettbewerb geflossen. Ziel des Modellvorhabens ist es, dass für behinderte und nicht behinderte Menschen mehr bedarfsgerechte Sportmöglichkeiten in den Stadtteilen geschaffen werden.

Die Preisträger