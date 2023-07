Baumpfleger in Kassel haben nach dem Unwetter viel Arbeit

Unwetter hat in Kassel 1000 Bäume beschädigt: Stadt prüft sie nun öfter

Von: Johannes Rützel

Baumpfleger Benjamin Büchling ist in eine Baumkrone geklettert, sägt angebrochene Äste ab und wirft sie zu Boden. © Rützel, Johannes

Nach dem Unwetter am 22. Juni lässt sich nun Bilanz ziehen, wie es den Bäumen in Kassel ergangen ist: 175 wurden umgeknickt, 1000 beschädigt.

Das hat ein Sprecher der Stadt Kassel mitgeteilt. Das Grünflächenamt will die beschädigten Bäume in den kommenden Monaten öfter kontrollieren.



Als das Unwetter kam, war der Boden noch trocken und die Bäume fest verwurzelt. Deshalb seien vor allem Äste abgebrochen. Als sich der Boden dann mit Wasser vollgesogen hatte und aufweichte, sind viele Bäume unter dem starken Wind umgestürzt, erklärt Martin Winkler die doppelte Schadenswirkung des Unwetters. Er ist im Grünflächenamt der Stadt Kassel für die Baumunterhaltung zuständig.

Für die Schadensbeseitigung und Verkehrssicherung der Bäume hat das Grünflächenamt nach dem Unwetter noch drei weitere Unternehmen aus Höxter, Göttingen und Volkmarsen angeheuert, zusätzlich zum Partnerunternehmen in Kassel. „Das war auch gut so, die waren zwei Wochen tätig“, sagt Martin Winkler.



Fachfirmen mit Sturmschäden beauftragen Martin Winkler von der Baumunterhaltung Kassel empfiehlt, Sturmschäden an Bäumen durch Fachfirmen entfernen zu lassen. Übermäßige Rückschnitte könnten die Bäume zu stark stressen. Risse in Ästen und Stämmen sind außerdem ein Einfallstor für Keime, die den Baum schwächen können. Bei Auffälligkeiten, zum Beispiel Pilzwachstum, würden Fachfirmen weiterhelfen oder die Untere Naturschutzbehörde. „Mit genug Feuchtigkeit können sich Bäume auch regenerieren“, sagt der Baum-Experte.

Das Grünflächenamt hat die Zyklen der Regelkontrollen von beschädigten Bäumen nun auf sechs Monate verkürzt. Langfristig bereitet Martin Winkler aber vor allem der Verlust von Blattmasse Sorgen. Eichen würden im Sommer noch mal austreiben – andere Bäume hätten aber gut die Hälfte ihrer Blätter verloren. Zusammen mit dem Trockenstress seit 2018 sei völlig unklar, wie es den Bäumen weiter ergeht. Belastbare Studien zu so langen Trockenperioden gebe es nicht, sagt Martin Winkler.



In Zukunft will die Stadt Kassel zunehmend hitze- und trockenheitsresistente Baumarten anpflanzen. Lederhülsenbäume, Felsenbirne und Bienenbaum, das sind Arten, auf die Martin Winkler in Zukunft setzen will. „Berg-Ahorn anzupflanzen, diese Zeiten sind vorbei.“ Gesunde Bäume bräuchten außerdem genug Platz für ihre Wurzeln. Je mehr Platz verfügbar ist, desto mehr Wasser könne der Boden auch aufnehmen, erklärt Martin Winkler einen Aspekt, der in Zukunft vor Überschwemmungen schützen könnte.

Baumpfleger in Kassel haben nach dem Unwetter viel Arbeit

Kassel – Die Baumpfleger Daniel Wiener und Benjamin Büchling sind an einem sonnigen Nachmittag im Dreieck Rothenditmold, Nord-Holland und Jungfernkopf unterwegs, an den Grünstreifen entlang der Schenkebier Stanne.

Mit einem Mitarbeiter der Stadt haben sie vom Unwetter beschädigte Bäume identifiziert. Manche fällen sie, bei manchen steigen sie in die Kronen und entfernen ab- oder angebrochene Äste. Im Team arbeiten sie sich von Baum zu Baum. Daniel Wiener ist seit fast 20 Jahren Baumpfleger. „So etwas habe ich noch nie erlebt“, sagt der drahtige 53-Jährige.

Daniel Wiener zeigt Folgen des Unwetters: Durch das Dickenwachstum senkrechter Stämmlinge bilden sich an Druckzwieseln Schwachstellen. © Johannes Rützel

Schäden in der Masse seien für ihn neu – vor allem den Norden Kassels habe es schwer getroffen, sagt er. Sein Kollege Benjamin Büchling ist kurz davor, auf eine Weide zu klettern. Körperlich ist er das Gegenstück zu seinem Teampartner: groß, muskulös, tätowiert und gepierct. „Ich habe vorher im Wald gearbeitet und Windwürfe gesehen“, erzählt der 35-Jährige. „Aber so etwas habe ich auch noch nicht erlebt.“

„Wir werden noch über Wochen hinaus mit den Folgen des Unwetters beschäftigt sein“, davon geht Wendelin Lenzner aus. Er führt die Geschäfte des Baumpflegeunternehmens Blattwerker und ist Rahmenvertragspartner der Stadt Kassel. Das heißt, er und seine Mitarbeiter kümmern sich um Bäume, die in Parks, an Straßen und auf Grundstücken städtischer Gebäude stehen.

Die Aufgabe ist wichtig, denn herabfallende Äste sind lebensgefährlich. Über das Wochenende nach dem Unwetter hätten die Mitarbeiter Nachtschichten geschoben. „Sonst wäre am Montag keine Tram gefahren“, erinnert sich Wendelin Lenzner. Schäden durch umgestürzte Bäume oder herabfallende Äste hat es an Oberleitungen, Laternen, Dächern, Fassaden und Balkonen gegeben, zählt der Unternehmer auf.

Torsionsrisse entstehen, wenn sich Äste verdrehen. Hier sind Äste geschwächt – Jahresringe überwachsen den Riss allerdings. © Rützel, Johannes

Schulen, Kitas und Spielplätze wurden im Anschluss kontrolliert. Die sind seit vergangener Woche wieder freigegeben, wie ein Sprecher der Stadt mitteilte. 175 Bäume seien umgeknickt, etwa 1000 Schäden an Bäumen seien aufgenommen und von den Baumpflegern mittlerweile bearbeitet worden.

Im Anschluss waren auch die Grünflächen der Stadt dran. Für die Baumpfleger bedeutet das eine Menge Arbeit. Doch die birgt auch Gefahren. Bevor Benjamin Büchling auf eine Weide klettert, übt er mit seinem Kollegen eine Rettung aus der Baumkrone. Das sei Routine, über ein Knotensystem könne einer den anderen abseilen. Das Ziel: schneller einen Verletzten am Boden zu haben als der Rettungswagen zur Unfallstelle braucht, erklärt Daniel Wiener.

Die vergangenen Tage seien sehr anstrengend gewesen, sagt Benjamin Büchling. Seinen Feierabend verbringe er nur noch in seinem Gemüsegarten. Dann klettert er flink in die Krone, der Baum schwankt leicht. Mit wenigen Zügen der Handsäge kappt er beschädigte Äste. Sein Kollege steht schon am nächsten Baum. Mit einem Wurfsack platziert er ein Kletterseil – um Kassel wieder ein Stück sicherer zu machen.