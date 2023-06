Grünen-Chefin Vanessa Gronemann: Abschied nach zahlreichen Wahlerfolgen

Von: Matthias Lohr

Teilen

Als Kasseler Parteichefin hat sie alle Titel erreicht: Nach acht Jahren hat die Grünen-Landtagsabgeordnete Vanessa Gronemann den Kreisvorsitz abgegeben. Unser Bild zeigt sie beim Bolzmasters von Dynamo Windrad. Archi © Pia Malmus

Nach acht Jahren trat die Kasseler Grünen-Chefin Vanessa Gronemann nicht wieder zur Wahl an. In ihrer Amtszeit wurden die Grünen zur stärksten Kraft. Warum zieht sie sich gerade jetzt zurück?

Kassel – Ein bisschen muss sich Vanessa Gronemann fühlen wie der Fußball-Trainer Jupp Heynckes nach dem Triple mit dem FC Bayern München 2013. Die 33-Jährige hört den Vergleich nicht gern, weil sie Fan der Frauen von Eintracht Frankfurt und der Männer von Borussia Mönchengladbach ist und keine Anhängerin des Rekordmeisters.

Aber als Parteivorsitzende der Kasseler Grünen hat sie auch eine Art Triple geholt. 2018 gewann sie bei der Landtagswahl als erste Grüne ein Direktmandat und schaffte es nach Wiesbaden. Ebenfalls in ihrer Amtszeit wurde ihre Partei zum ersten Mal stärkste Kraft im Stadtparlament, und am 22. Juni übernimmt mit Sven Schoeller erstmals ein Grüner die Amtsgeschäfte als Oberbürgermeister. „Bei Wahlen habe ich alles erreicht, was man als Kreisvorsitzende erreichen kann“, sagt Gronemann: „Wenn es am schönsten ist, soll man gehen.“

Dies hat sie nun wie einst Heynckes getan (der allerdings nicht ganz freiwillig gegangen sein soll). Nach acht Jahren stellte sie sich bei der Kreismitgliederversammlung am Freitag nicht mehr zur Wahl. Als Nachfolger von Gronemann und ihres Co-Chefs Daniel Stein wählten die Grünen Pilar Butte und Lucian Hanschke. Die scheidende Vorsitzende kann sich nun ganz ihrer Arbeit im Landtag widmen. Als 15. der Landesliste muss sie sich keine Sorgen um ihren Sitz machen. Trotzdem will sie am 8. Oktober ihr Direktmandat im Kasseler Westen verteidigen.

Für Außenstehende mag der Rückzug aus der Parteiführung überraschend kommen. Für Gronemann ist er nur konsequent – zumal die Mitgliederzahl in ihrer Amtszeit von etwas mehr als 200 auf über 560 stieg. Die Kasseler SPD, die nach dem Aus der grün-roten Koalition im vorigen Jahr in der Krise ist, spielt mit knapp 1300 Genossen allerdings noch in einer anderen Liga.

Von ihren Parteifreunden gibt es zum Abschluss viel Lob. Der Bundestagsabgeordnete Boris Mijatovic, mit dem Gronemann 2015 das Führungsduo Thomas Flügge/Monne Lentz abgelöst hatte, sagt, seine Parteikollegin habe es geschafft, „die Kräfte zu bündeln, zu motivieren und positiv zu lenken“. Die neu in den Vorstand aufgerückte Marianne Knipping findet: „Dass der Jamaika-Koalitionsvertrag eine starke grüne Handschrift trägt, ist mit ihr Verdienst. Viele in der Partei bedauern, dass sie nicht mehr angetreten ist.“

Hinter vorgehaltener Hand hört man bisweilen jedoch auch die Meinung, dass Gronemann als Landtagsabgeordnete nicht immer auffalle. Sie selbst kann den Vorwurf „ein Stück weit nachvollziehen“. Gronemann sitzt gleich in zwei Untersuchungsausschüssen, zum Mordfall Walter Lübcke und zum Anschlag in Hanau: „Da kann man leider nicht immer im eigenen Wahlkreis sein.“ Knipping sagt zudem, dass „die Partei künftig mehr politische Debatten, Diskussionen und Informationen braucht“. Vor allem manche Alt-Grüne sind dieser Ansicht.

Als gerade einmal 25 Jahre alte Parteichefin hatte es Gronemann 2015 nicht einfach, wie sie sagt: „Sehr lang hatte ich das Gefühl, dass ich kämpfen muss, um als junge Frau ernst genommen zu werden.“ 2018 sorgte die aus Gieselwerder an der Oberweser stammende Politikerin mit deutlicher Kritik an Oberbürgermeister Christian Geselle für Aufsehen. Im Umgang mit der documenta warf sie ihm „wahnsinnig viele dumme Fehler“ vor und außerdem einen autoritären Führungsstil. Die damalige Koalition aus SPD, Grünen und Andreas Ernst stand danach auf der Kippe. Ein Fehler sei es dennoch nicht gewesen, sagt Gronemann: „Im Nachhinein fühle ich mich bestätigt.“

Anders als andere Abgeordnete in Wiesbaden oder Berlin meldet sich Gronemann nicht regelmäßig offensiv zu Wort. Für den Ex-Landtagsabgeordneten Reinhold Weist ist sie „nicht die klassische Abgeordnete, die jeden Tag mit Journalisten redet. Aber nach Lage der Dinge wird sie ihren Wahlkreis gewinnen.“

Der Partei will Gronemann weiter beratend zur Verfügung stehen. Unter anderem fordert sie: „Wir müssen noch mehr den Kontakt zu den Menschen suchen, um zu zeigen, dass wir ein offenes Ohr haben.“

Sie selbst hat nun vor allem montags mehr Zeit. Da hatte sie bislang vor allem Termine als Parteichefin. Vielleicht hat sie nun auch mehr Zeit für den Fußball. Seit Corona hat die einstige Spielerin von Dynamo Windrad nicht mehr regelmäßig gekickt. (Matthias Lohr)