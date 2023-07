Brandruine in Wehlheiden wird abgerissen

Halle einer Heizungsbaufirma bei Großbrand in Kassel vernichtet - Kinder hatten auf dem Dach gezündelt

+ © Claudia Feser Brandruine im Hinterhof: Marius Gessner und sein Vater Martin stehen vor der Ruine ihrer Werkstatt und Lagerhalle in Wehlheiden. Die Gebäude sind Ende Mai verbrannt. © Claudia Feser

Nach 14 Monaten hat sich Martin Gessner an den Anblick der Brandruine auf seinem Firmengelände irgendwie gewöhnt. „Aber am Anfang war es schlimm“, sagt der 60-Jährige.

Kassel – In vierter Generation führt er den Heizungs- und Sanitärbetrieb Gessner & Sohn an der Kohlenstraße in Wehlheiden, als im Mai 2022 die Werkstatt, zwei Garagen und die Lagerhalle im Hinterhof durch ein Feuer komplett zerstört wurden (HNA berichtete). Seit Mittwoch wird die Brandruine abgerissen.

In der Werkstatt hat Martin Gessner als Kind gespielt. Er erinnert sich, wie er als kleiner Junge gerne auf der Schaukel im Garten neben der Halle saß. Die Monteure seines Vaters hatten die Stahlrohrschaukel damals für den Steppke gebaut. Jahrzehntelang blieb das Gestänge mit den Haken für die Schaukel auf dem Rasen stehen – bis zum Großbrand, den hatte sie nahezu unbeschadet überstanden. Als Gessner die Schaukel nach dem Löschen der Flammen im Garten entdeckte, „war das sehr emotional für mich.“

Die Emotionen

Sowieso war die erste Zeit nach dem Brand ein Wechselbad der Gefühle. Erst der Schock über das abgebrannte Lebenswerk von vier Generationen Heizungsbau Gessner. Dann die Gewissheit, dass es ja weitergehen muss; die Firma beschäftigt elf Mitarbeiter, die Kunden warten auf ihre Aufträge. Und dann kam das Kapitel mit den Versicherungen, das auch nach 14 Monaten noch nicht abgeschlossen ist.

Die Versicherungen

Gebäudeversicherung, Inventarversicherung, Kfz-Versicherung – vieles mussten die Gessners im Blick haben. Allein die Dokumentation für die Inventarversicherung dauerte mehrere Wochen. Der gesamte verbrannte Inhalt der Gebäude musste notiert und mit Rechnungen belegt werden – Rohre, Werkzeuge, Gewindeverbindungen, einfach alles. „Die Exceltabelle hatte mehr als 1300 Positionen für das Inventar“, berichtete Sohn Marius, ebenfalls Meister für Heizungsbau, der die Firma weiterführen wird. Und sein Vater ergänzt: „Es war wie eine Inventur, aber rein aus dem Gedächtnis.“

Der Firmenchef hätte die Brandruine gerne viel früher abreißen lassen, aber er stimmte dem Vergleich nicht zu, den die Versicherung angeboten hatte. Außerdem hatte ein erster Gutachter festgestellt, dass die Bodenplatte nach Abriss des Gebäudes wieder bebaut werden könne. „Aber sie ist aus Beton, und Beton wird bei 1000 Grad Hitze spröde“, sagt Martin Gessner.

Risse durchziehen die Platte. Deshalb forderte er ein zweites Gutachten ein, das von einer Bebauung der Betonbodenplatte abriet. Wenn morgen der Abriss beendet sein wird, kommt es zu einer erneuten Begehung mit einem Gutachter der Versicherung.

Unklar sei auch, was unter der Bodenplatte ist, sagt Marius Gessner. Der Stockplatz, der monatelang wegen möglicher Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gesperrt gewesen war, liegt nur wenige Meter entfernt.

Das mehrstöckige Haus an der Kohlenstraße, in dem sich auch die Büroräume befinden, war im Zweiten Weltkrieg bis auf die erste Etage ausgebombt gewesen. Möglicherweise sei auch viel Bauschutt im Hinterhof verscharrt worden.

Die Firma

Der Brand hatte auch starke Auswirkungen auf den Firmenalltag. Da das Lager abgebrannt war, mussten zwei Container gekauft werden, die nun auf dem Hof stehen, aber um ein Vielfaches kleiner sind. Viel Lagerraum bieten sie nicht. „Wir müssen noch mehr perspektivisch die Baustellen planen“, sagt Martin Gessner. Das sei ein ganz anderes Arbeiten, weil sie nun täglich vom Großhandel beliefert werden müssten, aus Mangel an Lagerkapazitäten.

Der Neubau

Die Gessners wollen eine neue Halle bauen anstelle der alten, auf 200 Quadratmetern und mit einem Stockwerk im vorderen Bereich. Geplant ist eine Einfahrt in den hinteren Bereich des Grundstücks, sodass die Monteure künftig mit den Werkstattwagen aufs Gelände fahren können. So wäre auch mehr Platz zu den angrenzenden Bürgerräumen Wehlheiden. Einen Traum haben die Gessners: „2025 feiern wir hundertjähriges Jubiläum, es wäre schön, wenn der Neubau dann fertig ist.“

Der Dank

Einen Dank wollen Martin und Marius Gessners noch loswerden: „Was die Feuerwehr geleistet hat, das war einfach klasse.“ Gleiches gilt auch allen anderen Helfern. Der Familienbetrieb hat viel Hilfsbereitschaft und Solidarität gespürt, auch von Kunden. Es sei gut, zu wissen, in einer solchen Situation nicht alleine zu sein.

Die Brandstiftung

Nach Ermittlung der Kripo waren im Mai 2022 zwei Jungen, neun und zwölf Jahre alt, auf das Firmendach geklettert und hatten gezündelt. „Ich mache ihnen keinen Vorwurf“, sagt Martin Gessner, „sie hatten nicht darüber nachgedacht, was passieren kann.“ Wer die Kinder sind, ob sie in der Nachbarschaft wohnen, wissen sie nicht, die Kripo hat es ihnen nicht mitgeteilt. „Alles, was wir wissen, wissen wir aus der HNA.“ Entschuldigt haben sich die beiden Jungen bei ihnen nicht, auch nicht deren Eltern. Das bedauert Martin Gessner. Er sagt: „Das wäre zwar ein schwieriger, unangenehmer Gang.“ Aber es würde den Kindern sicherlich helfen bei der Verarbeitung des Geschehens, und es hätte einen erzieherischen Effekt.

In den ersten Wochen nach dem Großbrand seien mehrere Kindergartengruppen und Grundschulklassen auf den Hof gekommen. „Mehrmals saßen wir mit den Monteuren beim Frühstück, und dann hörten wir, dass die Lehrer und Erzieher den Kindern erklärten, was passieren kann, wenn mit Feuer gespielt wird.“ (Claudia Feser)