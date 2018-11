Sieben Einbrüche in Wilhelmshöhe: Vermutlich derselbe Täter

Bad Wilhelmshöhe. Sieben Einbrüche in Büro- und Geschäftsräume in der Nacht zum Donnerstag in Bad Wilhelmshöhe gehen vermutlich auf das Konto ein und derselben Täter.

Die Unbekannten hatten sich in allen Fällen mit einem Hebelwerkzeug an Türen und Fenstern zu schaffen gemacht, teilt Polizeisprecher Matthias Mänz mit. In drei Fällen machten die Einbrecher Beute und nahmen Geld sowie Elektrogeräte mit.

Im Laufe des Donnerstagmorgens meldeten sich sieben Geschäftsleute bei der Polizei, nachdem sie jeweils bei Arbeitsbeginn die Einbrüche festgestellt hatten. Betroffen waren ein Friseur, ein Fitnesscenter, eine Praxis und ein Raumausstatter in der Kunoldstraße, ein Versicherungsbüro und eine Werbeagentur in der Langen Straße sowie eine weitere Praxis in der Landgraf-Karl-Straße. Alle Tatorte liegen in unmittelbarer Nähe zueinander.

In welcher Reihenfolge die Täter vorgingen und wann genau sie in der Nacht zuschlugen, sei derzeit noch unklar.

Hinweise: Tel. 0561/9100